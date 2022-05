Maxi Lopez fa pace con Wanda Nara, le cede una villa di lusso da 2 milioni di euro Dopo anni di accuse incrociate e battaglie giudiziarie, Maxi Lopez e Wanda Nara hanno sancito la pace legale in tribunale. La cessione di quella proprietà extra-lusso estingue tutti i crediti che la ex moglie vantava per legge nei confronti dell’ex marito.

Maxi Lopez e Wanda Nara hanno raggiunto un accordo legale per chiudere vecchie pendenze economiche oggetto di controversie giudiziarie.

E pace fu. Dopo anni di accuse incrociate, minacce di denunce, querele e accanimento del gossip per la rottura del matrimonio e la successiva relazione con Mauro Icardi, tra Wanda Nara e Maxi Lopez torna finalmente il sereno. I nuvoloni sono stati spazzati via dal tempo e dall'accordo legale che gli ex coniugi hanno raggiunto in tribunale. Hanno sotterrato l'ascia di guerra, trovato un'intesa e messo una pietra sopra il passato: lui ha accettato di pagare alimenti e debiti che aveva verso la donna, lei ha ritenuto congruo accontentarsi della villa di Santa Barbara che l'ex calciatore ha a Buenos Aires. Una stretta di mano, un sorriso, documenti firmati e poi l'ufficialità del patto annunciata dal giudice: si è chiuso così un lungo capitolo di guerra e di nervi tesi, ma segnali di conciliazione c'erano già stati nei mesi scorsi.

La villa di Santa Barbara che Maxi Lopez ha ceduto a Wanda Nara a compenso dei debiti per il mancato pagamento degli alimenti dopo il divorzio.

Il loro rapporto era migliorato abbastanza che, nel periodo di crisi tra la ex consorte e l'attuale marito, è stato proprio Maxi Lopez a recarsi a Parigi (dove Wanda vive con i figli) per badare ai ragazzi nati dalla loro precedente relazione (Valentino, 13 anni; Constantino, 11; Benedicto, 10). Furono settimane durissime per la donna a causa del chiacchiericcio insistente sul presunto tradimento subito per una scappatella con Eugenia "La China" Suarez, una sbandata e una tentazione per Maurito.

Una tenuta più che una "semplice" villa. Alcune immagini mostrate dai media sudamericani danno un'idea di quale possa essere il valore dell'immobile che adesso fa parte del patrimonio della ex consorte. L'edificio sorge in una zona molto ricca ed esclusiva di Buenos Aires, si sviluppa su 3 piani e ha una dimensione di 1800 metri quadrati. La proprietà si articola su sette camere da letto, cinque bagni e due locali abbastanza capienti adibiti a garage. Quante vale al residenza di Santa Barbara? Circa 2 milioni di dollari (poco meno di 2 milioni in euro) e venne acquistata da Maxi Lopez quando il rapporto con Wanda Nara sembrava idilliaco. Ma dopo cinque anni di unione (dal 2008 al 2013) finì tutto malissimo.

Nel corso della trasmissione Intruders è arrivata la conferma dell'intesa tra l'ex calciatore e la ex moglie: è tutto finito, non ci sono più ombre né contestazioni di alcun tipo tra di loro, continueranno a fare la loro vita ma senza più veleno. La cessione di quella proprietà extra-lusso immersa nel verde ha estinto tutti i crediti che Wanda vantava per legge nei confronti di Maxi Lopez che dovrà continuare a versare un assegno mensile per la sussistenza dei ragazzi fino al compimento del 21° anno di età.