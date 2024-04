video suggerito

La Lazio passeggia con la Salernitana (4-1): doppietta di Felipe Anderson, superato il Napoli All’Olimpico, la Lazio batte 4-1 la Salernitana. La squadra di Tudor scavalca il Napoli e si porta al settimo posto. Doppietta di Felipe Anderson. Gol di Vecino, Tchaouna e Isaksen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio gioca bene e vince 4-1 contro la Salernitana, ma non zittisce i tifosi che hanno fischiato la squadra durante tutto l'incontro e anche dopo i gol. Felipe Anderson ha realizzato una doppietta, a segno pure Vecino, Isaksen e Tchouana. Tudor supera il Napoli, mentre la Salernitana è praticamente in Serie B.

Tudor ridisegna la sua squadra, la Lazio gioca con il 4-4-1-1 con Luis Alberto alle spalle di Castellanos. Colantuono invece conferma la difesa tre e gioca con una sola punta. La partita sembra già una di quelle di fine stagione. Errori a raffica e tre gol in meno di venti minuti. Felipe Anderson al 7′ ruba la palla a Candreva sulla trequarti, avanza, entra in area e con un sinistro meraviglioso batte Costil, quarto gol in campionato per il brasiliano.

Passano sette minuti e arriva il raddoppio, sugli sviluppi di un corner. Luis Alberto calcia dalla bandierina, Gyomber tocca con un braccio, l'arbitro sembra pronto a fischiare il rigore, ma Vecino con una zampata raddoppia, è 2-0. La partita sembra già chiusa, ma non è così. Perché la Salernitana accorcia con Tchaouna, che sfrutta un assist al bacio di Maggiore. Galvanizzata dal gol la Salernitana si procura un paio di occasioni, Mandas non irreprensibile si salva.

Leggi anche Juventus a un passo da Felipe Anderson: dalla Lazio il primo colpo di mercato della nuova stagione

Ma la Lazio quando gioca nello stretto fa malissimo e si porta sul 3-1 al 36′. Luis Alberto combina con Castellanos, poi con un pallone favoloso imbecca Felipe Anderson che con un tocco morbido fa doppietta. Con questo risultato termina il primo tempo.

Nella ripresa i campani si presentano in campo con Legowski, Manolas e Sambia. Felipe Anderson ha la palla per la tripletta, ma calcia alle stelle mancando un assist favoloso di Luis Alberto, che poco dopo chiude un'azione bellissima, sempre in tandem con Taty Castellanos e Felipe Anderson e batte a botta sicura, ma Costil è strepitoso. Le squadre corrono, si impegnano, ma più per inerzia. Perché il resto non è in discussione.

I cambi aumentano con il tempo, c'è spazio pure per Isaken e Pedro. E proprio il danese all'87' realizza il gol del 4-1, con uno splendido diagonale. La Lazio sale a quota 49 punti, uno in più del Napoli, per Tudor è il secondo successo in campionato.