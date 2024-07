Wimbledon 2024 oggi in diretta, i risultati LIVE degli italiani: in campo Fognini-Bautista, stasera Sinner-Kecmanovic

Ci saranno tre italiani oggi in campo a Wimbledon: dal lato femminile del tabellone Jasmine Paolini si prepara ad affrontare la canadese Bianca Andreescu, numero 176 del ranking, non prima delle ore 14:00. Per quanto riguarda il maschile invece sarà Fognini ad aprire le danze alle ore 14:00 contro Bautista Agut, mentre non prima delle 19 scenderà in campo Sinner per sfidare Kecmanovic.