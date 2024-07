video suggerito

Alcaraz interrompe l’intervistatrice, esce il suo spirito da tifoso: vuole sapere un risultato Carlos Alcaraz ha interrotto l’intervista dopo la vittoria contro Tiafoe per sapere il risultato di Spagna-Germania degli Europei. Una scena simpatica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz aveva qualcosa da fare dopo la vittoria in 5 set contro Tiafoe a Wimbledon. Il campione in carica infatti, è corso negli spogliatoi per non perdersi la partita degli Europei tra la "sua" Spagna e la Germania. Per questo ha anche interrotto la sua intervistatrice dopo lo scambio di battute post-gara.

Alcaraz dopo la vittoria con Tiafoe chiede nell'intervista di Spagna-Germania

Sorridente, come chi ha schivato un fosso profondo, Alcaraz ai microfoni di Annabel Croft ha iniziato a parlare del match con Tiafoe. Poi però il discorso un po' a sorpresa si è spostato sul calcio, con l'intervistatrice che lo ha incalzato: "Non posso lasciarti andare senza menzionare una certa partita di calcio che si sta svolgendo proprio adesso. Spagna contro Germania…".

In quel preciso momento Alcaraz ha preso la parola, interrompendo Croft e chiedendo al pubblico: "Com'è il risultato? Qualcuno ha un aggiornamento sul risultato?". Probabilmente si era dimenticato che contemporaneamente stava giocando la Spagna. La padrona di casa ha preso in mano la situazione spiegando a Carlitos cosa stava accadendo: "Penso che sia ancora 0-0, ma è il caso di fare una doccia veloce non credi?". A quel punto Carlitos ha svelato i suoi programmi: "Se proverò a vederlo? Naturalmente, sono pronto a sostenere la Spagna. Penso di potermi sbrigare e vediamo come va a finire".

Alcaraz spende parole bellissime per Tiafoe

D'altronde giusto staccare per un po' dopo 4 ore di tennis contro un Tiafoe spumeggiante. Parole di stima da parte di Carlos sul suo avversario: "Ovviamente è una grande sfida giocare contro Frances. Come ho detto più volte è un giocatore davvero talentuoso. Difficile da affrontare. Ha dimostrato ancora una volta di meritare di essere al top. Merita di giocare per grandi obiettivi. È stato davvero difficile per me adattare il mio gioco, trovare soluzioni e provare a metterlo in difficoltà. Sono molto felice di aver vinto".