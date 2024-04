La Dinamo Zagabria vuole il ritorno di Modric: comprata una pagina di giornale per convincerlo

video suggerito

Il presidente della Dinamo Zagabria ha deciso di acquistare una pagina dell'edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca per inviare un messaggio chiaro a Luka Modric. "Unisciti a noi! Ha senso, tutto il senso possibile del mondo”. Il club croato sogna il ritorno del centrocampista del Real Madrid e così ha pensato bene di recapitargli un messaggio direttamente attraverso le pagine del quotidiano spagnolo. L'immagine della numero 10 color blu col nome di Modric è emozionante dato che si tratta della maglia degli esordi del centrocampista.

Modric ha mosso i primi passi ad alti livelli proprio con la squadra di Zagabria prima di spiccare il volo nei top club europei tra Tottenham e Real Madrid. In Spagna dal 2012 ora Modric, a 38 anni, potrebbe davvero fare ritorno in Croazia e chiudere al meglio la sua carriera da dove è iniziata. La Dinamo attraverso il proprio account social ha mostrato il video del quotidiano Marca poggiato su un tavolino e apparecchiato per la colazione prima di essere aperto proprio sulla pagine dedicata a Modric.

"Non capisco come i giocatori europei non abbiano identità con le squadre da cui provengono, al punto che per attirare la loro attenzione è necessario comprare una pagina di giornale" scrive un tifoso nei commenti al video pubblicato dalla Dinamo. In tanti si aspettavano di fatto il ritorno di Modric già lo scorso anno augurandosi di non dover restare ancora in attesa facendo spingere il club fino a questo punto. Si tratta comunque di un'iniziativa divertente e allo stesso tempo creativa che inevitabilmente avrà fatto piacere al giocatore.

Modric non ha mai negato di voler fare ritorno in Croazia. Con la Dinamo Zagabria, da sempre accademia di lusso per i talenti del calcio europeo, ha iniziato a giocare quando aveva 16 anni prelevato dallo Zara. Dopo un paio di prestiti ecco l'esplosione in prima squadra tra il 2005 e il 2008 e il successivo trasferimento al Tottenham per circa 20 milioni. Nel 2012 poi l'arrivo del Real Madrid che mise le mani sul gioiello croato che da quel momento è diventato un simbolo delle Merengues entrato di diritto nella gloriosa storia del club.