Vladimir Luxuria e Danilo Zanvit Stecher: “Siamo una coppia aperta, ma non c’è spazio per tradimenti”

A cura di Gaia Martino

Vladimir Luxuria e il compagno Danilo Zanvit Stecher in una lunga intervista al Corriere hanno raccontato della loro storia, "una lunga amicizia che dopo anni è diventata speciale". Sono stati paparazzati insieme nel giardino dell’Abbazia di Novacella e da allora il loro legame è diventato pubblico. "Se si parla di "fidanzato" e "amore" ho il soffocamento, ho bisogno di sentirmi libera, ma lui è un ragazzo davvero speciale e siamo felici" hanno rivelato. L'ex parlamentare ed opinionista dell'Isola dei Famosi ha dichiarato di sentirsi in una una "coppia aperta, ma siamo estremamente gelosi l'una dell'altro e non c'è spazio per i tradimenti".

Il primo incontro e il feeling nato sin da subito

Vladimir Luxuria e il compagno Danilo Zanvit Stecher, componente della segreteria nazionale Arcigay, in un'intervista incrociata al Corriere hanno raccontato del loro rapporto: conosciuti nel 2009, restarono in contatto e anni dopo l'amicizia si è trasformata in qualcosa di più. "A seguito di un caso di omofobia accaduto a Bolzano nel 2009 organizzai una fiaccolata. Lo stesso giorno Vladi si trovava al Mart di Rovereto: la contattai per invitarla a Bolzano ma gli orari dei due eventi coincidevano. Lei però fu molto disponibile: ospitò a cena i due ragazzi vittime di omofobia e una rappresentanza di Centaurus. Noi due restammo in contatto", le parole di Danilo, "Si trattò di una fiaccolata ma tra noi non c'era ancora la fiamma. Da lì nacque l'amicizia. Poi Danilo ha iniziato a parlarmi di sé e ho subito capito che si trattava di un ragazzo in gamba, molto particolare" ha aggiunto Vladimir. Scattò subito un feeling, poi mutatosi. Accomunati dallo stesso credo politico, ideali e valori, vanno molto d'accordo: "L'unico ostacolo era la distanza geografica. Per fortuna i treni si sono velocizzati e io, anche per lavoro, ho iniziato a bazzicare spesso Bolzano. Ci siamo trovati anche a Milano, Bologna, quindi la distanza non è più stata un problema". Sulla differenza d'età avendo Vladimir 58 anni e Danilo 37:

Effettivamente credo sia visibile e Danilo inganna perché ne dimostra anche meno. Però cosa sono gli anni in confronto all'eternità? Due persone affini possono andare d'accordo indipendentemente dall'anagrafe. Io, poi, litigo già con l'anagrafe per il genere da quando sono nata, quindi l'età non è un problema. Anzi, siamo complementari: io posso condividere la mia esperienza e lui mi insegna le cose della nuova generazione.

"Ci frequentiamo da anni, già fatte presentazioni in famiglia"

Vladimir Luxuria e Danilo Zanvit Stecher si frequentano da anni, solo negli ultimi mesi la loro storia è diventata pubblica. "Ci frequentiamo da anni, Danilo mette un sacco di foto su Instagram: non era un segreto. Quando ho detto che avevo un "amico speciale" a "Verissimo", molti si sono chiesti chi fosse: sono andati sul mio profilo, hanno visto le foto, si sapeva che andavo e venivo da Bolzano e hanno fatto uno più uno. Non è stato difficile "beccarci" ha dichiarato l'ex opinionista dell'Isola. "Abituati alla popolarità di Vladimir. E le presentazioni in famiglia le abbiamo già fatte: chi ci conosce sapeva" hanno aggiunto. Non trascorreranno Natale insieme, "lui sarà a Bolzano con la mamma, io con i miei. Ma ci vediamo spesso" ha dichiarato Luxuria.