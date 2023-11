Vladimir Luxuria: “Con Danilo preferisco definirla amicizia speciale, ho bisogno di sentirmi libera” Ospite di Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria ha parlato per la prima volta della sua “amicizia speciale” con Danilo Zanvit Stecher, suo attuale compagno: “Ci conosciamo dal 2009, preferisco definirla un’amicizia speciale, ho sempre bisogno di sentirmi libera”.

A cura di Elisabetta Murina

Vladimir Luxuria ha parlato per la prima volta della sua "amicizia speciale", come lei stessa l'ha definita, con Danilo Zanvit Stecher. Ospite di Pomeriggio 5, la nota opinionista tv ha svelato qualche dettaglio in più sul periodo felice che sta attraversando nella sua vita privata. Già raggiunta da Fanpage.it, aveva preferito non commentare.

Luxuria parla del rapporto con Danilo Zanvit Stecher

Nello studio di Pomeriggio 5, Luxuria ha spiegato come è nato il legame con Danilo, attualmente suo compagno. Il settimanale Oggi aveva rivelato che il primo incontro sarebbe avvenuto a una cena organizzata da Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi, e che da parte di entrambi ci sarebbe stato subito un certo interesse. L'opinionista ha raccontato che all'inizio si sono frequentati solamente come amici: "Conosco Danilo dal 2009, è stata un’amicizia lunga. All’inizio ci siamo visti raramente e poi sempre più frequentemente. E dopo un po’ di anni, questa amicizia normale è diventata un' amicizia speciale".

"Amico speciale" è una definizione che l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi sembra preferire a "fidanzati" perché vuole mantenere una certa libertà: "Lo dico subito, quando si parla di fidanzato e amore ho la sindrome del soffocamento. Ho bisogno di sentirmi sempre libera e preferisco definirla un'amicizia speciale perché lui è un ragazzo davvero speciale, risolve i problemi. Mi aiuta in tutto e siamo felici".

Cosa aveva raccontato a Verissimo sulla sua vita sentimentale

Recentemente, Luxuria era stata ospite di Verissimo e aveva raccontato a Silvia Toffanin come sta procedendo la sua vita sentimentale. "Voglio fare un altro coming out: ho un amico speciale”, aveva raccontato facendo riferimento a Danilo, pur senza citare espressamente il suo nome. Poi aveva aggiunto: "Lui è più giovane di me, va avanti da un pò di tempo". Pare quindi che la loro "amicizia speciale" si stia facendo sempre più seria, tanto che Luxuria aveva confessato che sua mamma l'ha conosciuto: “Mamma una volta l’ha visto, ma non gliel’ho presentato come un amico speciale. Era cominciata come una relazione aperta, ci vedevamo con libertà”.