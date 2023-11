Danilo Zanvit Stecher è l’amico speciale di Vladimir Luxuria: sono vicini dal 2017 Si chiama Danilo Zanvit Stecher l’uomo che “Novella 2000” definisce l’amico speciale di Vladimir Luxuria. Vicini dal 2017, Stecher accompagna Vladimir in ogni tappa del suo lavoro. A Verissimo aveva ammesso di essersi innamorata.

A cura di Stefania Rocco

“Ho un amico speciale”: così Vladimir Luxuria, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva svelato l’esistenza di un nuovo amore nella sua vita. Amore che avrebbe le fattezze di Danilo Zanvit Stecher, 37enne originario di Bolzano fotografato da Novella2000, che lo descrive come l’amico speciale cui aveva fatto riferimento Vladimir. Raggiunta al telefono da Fanpage.it, però, la nota opinionista televisiva ha preferito non commentare. Tra Luxuria (58 anni) e Daniele Zanvit Stecher ci sono 21 anni di differenza.

Chi è Danilo Zanvit Stecher è l’"amico speciale" di Luxuria secondo Novella2000

Chi è Danilo Zanvit Stecher

Danilo, almeno a giudicare da quanto compare osservando il suo profilo Instagram, è entrato da anni nella vita di Vladimir. La prima foto insieme risale al 2017. Membro dell’Arcigay, da tempo accompagna Luxuria nei suoi impegni di lavoro, seguendola passo dopo passo. Sono decine le foto pubblicate sui social in cui compaiono vicini, spesso abbracciati, sempre complici. Nessuno dei due si sbilancia però, in nessuna foto si fa riferimento a una relazione sentimentale, nonostante le domande dei follower che, via Instagram, continuano a chiedere a Danilo se sia o meno il compagno di Vladimir.

Vladimir Luxuria: “Siamo una coppia aperta”

È stata proprio Vladimir la prima a raccontare in tv di essere legata a una persona. “Al Maurizio Costanzo Show feci coming out e raccontai a mia madre di me”, ha rivelato di fronte a Silvia Toffanin e alla madre che l’aveva accompagnata durante l’intervista, “Qui voglio fare un altro coming out. Mamma, nemmeno tu lo sai”. Quindi, rivolgendosi alle sue interlocutrici, aveva aggiunto: “Silvia e mamma, ho un amico speciale. Ho sentito anche lui e ha concordato che era il momento di dire questa cosa. È bello. Se ha i soldi? Non mi interessa. Ed è più giovane di me. Va avanti da un po’ di tempo”. Quando la madre ha chiesto di conoscerlo, Luxuria ha aggiunto: “Tu lo conosci. Non ti ho detto che si trattava di un amico speciale ma una volta te l’ho presentato”. E in effetti sul profilo Instagram di Danilo esiste una foto in cui il giovane posa insieme alla famiglia di Luxuria.

Vladimir aveva quindi aggiunto qualche dettaglio a proposito di questo nuovo legame : “È cominciata come una relazione aperta. Ci vedevamo ma ognuno aveva la sua libertà. Secondo me è solo una cosa psicologica: ci diciamo di essere una coppia aperta ma in realtà non lo siamo. Siamo estremamente gelosi l’uno dell’altro e non ci tradiamo. Ma ufficialmente dobbiamo dire che siamo una coppia aperta”.