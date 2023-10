La lezione della mamma di Vladimir Luxuria: “Per dar peso agli inciuci, stavo per perdere mia figlia” La madre di Vladimir Luxuria attacca: “Nessuno si deve mai permettere di parlare male dei miei figli”. Il fratello Glauco: “Sapevo del suo orientamento dall’inizio, lei vedeva cose dove gli altri non vedevano”.

La puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 29 ottobre è stata piena di emozioni. Tra gli ospiti c'è stata Vladimir Luxuria per la prima volta accompagnata da sua madre, Michela Guadagno, 77 anni, che ha condiviso con il pubblico la sua esperienza oltre ad appoggiare senza remore quello che è stato il percorso di sua figlia rispetto all'identità di genere. Questa storia è un esempio per tanti e per tante ed è un messaggio d'amore incondizionato. Nel rumore della domenica televisiva, detto con grande sincerità a parere di chi scrive, questo è forse uno dei momenti più importanti alla faccia di chi ha ancora pregiudizi.

Le parole della madre di Vladimir Luxuria

Michela Guadagno, madre di Vladimir Luxuria, ha iniziato la sua narrazione con la sincerità disarmante che caratterizza le persone autentiche. Quando ha appreso dell'identità di genere di sua figlia, la sua reazione è stata semplice, ma significativa: "Ho pensato, per dar conto alla gente perdo una figlia. Non mi importa della gente, io voglio mia figlia." Questa frase così potente riassume appunto la grande forza di questa madre che ama sua figlia senza preconcetti. Ce ne fossero così di mamme. Perdonerete certamente il commento ma, a parere di chi scrive, la madre di Vladimir Luxuria andrebbe portata nelle scuole come esempio per superare la discriminazione, l'ignoranza, la violenza nei confronti di tanti e tante che ancora oggi vivono un incubo la propria sessualità: "Nessuno si deve permettere di parlare male dei miei figli".

Vladimir Luxuria è stata vittima di bullismo

Michela Guadagno ha anche condiviso con il pubblico che Vladimir Luxuria è stata vittima di bullismo. Questo ha creato notti di ansia per Michela, che si è trovata a dover tenere il telefono acceso per paura delle chiamate offensive e degli insulti rivolti alla figlia. È un ricordo doloroso, ma evidenzia la dura realtà che molte persone transgender devono affrontare nella società. Un altro momento che ha toccato profondamente Michela Guadagno è stato quando ha assistito a un bambino in un passeggino che piangeva. La madre del bambino ha scelto di allontanare il chupa chups offerto da Michela per timore di possibili "malattie". Questa situazione è un esempio di quanto sia diffusa la mancanza di comprensione e accettazione dell'identità di genere in alcune parti della società. Michela voleva semplicemente aiutare un bambino in difficoltà, ma si è trovata di fronte a un pregiudizio. Nonostante tutto, Michela Guadagno è stata al fianco di sua figlia Vladimir Luxuria in molte battaglie per i diritti civili, compresi gli eventi come il Foggia Pride. La sua dedizione e il suo impegno dimostrano l'importanza di sostenere le persone LGBTQ+ e di lottare per un mondo più inclusivo.

Il fratello Glauco: "Sapevo da sempre"

Intervenuto in video, Glauco, fratello di Vladimir Luxuria, ha rivelato di aver sempre saputo dell'orientamento sessuale di Vladimir: "Era evidente ma non mi è mai interessato perché era sangue del mio sangue e anche quando qualche amichetto del quartiere faceva battutine, io la difendevo e mi difendevo. A me ha sempre colpito la sua voglia di sapere. Simpatica, solare, disponibile. Magari poche parole ma tanti fatti". Lo zio Raffaele: "Lui ha fatto chierichetto alle mie nozze e io la ritengo un mio figlio, una mia figlia. Figlio o figlia non cambia la sostanza. Se deve aiutare altri, non ci pensa due volte".