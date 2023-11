Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato, sarebbe il migliore amico di Bastian Muller e Ilary Blasi Il nuovo compagno di Luxuria sarebbe un uomo che lavora nel sociale. L’incontro sarebbe avvenuto ad una cena organizzata da Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che fa coppia con Ilary Blasi. A Verissimo ha raccontato: “È iniziata come una relazione aperta, ci vedevamo in libertà”.

A cura di Giulia Turco

Vladimir Luxuria ha un nuovo amore. L’opinionista ha raccontato di essere felicemente innamorata nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ma non ha fatto alcun nome riguardo alla sua fiamma. A raccontare di più sull'amante misterioso ci ha pensato il settimanale Oggi, che racconta di un amore tedesco, spuntato tra le conoscenze di Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi, collega nonché amica di Luxuria.

Chi è il nuovo fidanzato di Vladimir Luxuria

Nessun nome, per il momento, ma un identikit piuttosto interessante. Stando a quanto trapelato dalle pagine di Oggi, il nuovo compagno di Vladimir Luxuria sarebbe un uomo che lavora nell’ambito del sociale. L’incontro sarebbe avvenuto grazie ad una cena organizzata da Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che dallo scorso anno fa coppia con Ilary Blasi. L’ex parlamentare “avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian”, si legge. “Ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più”. Ben presto dunque potrebbe rivelarne l’identità. Nessuna crisi invece per quanto riguarda Ilary e Bastian, più uniti che mai mentre si preparano per romantiche uscite a quattro.

Luxuria è felicemente innamorata

Sul capitolo sentimentale Luxuria si è espressa di recente nello studio di Verissimo. A distanza di un anno dall’ultima intervista nel salotto di Canale 5 nella quale si era detta single, ora l’ex parlamentare e opinionista racconta di aver ritrovato l’amore. “Voglio fare un altro coming out: ho un amico speciale”, ha raccontato. “Anche lui ha concordato con me che era il momento di dirlo. Lui è più giovane di me. Va avanti da un po’ di tempo”, ha ammesso. Le cose dunque si starebbero già facendo piuttosto serie. “Mamma una volta l’ha visto, ma non gliel’ho presentato come un amico speciale. Era cominciata come una relazione aperta, ci vedevamo con libertà”, ha raccontato.

