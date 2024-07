video suggerito

Rosita Celentano: “Ho sempre avuto le corna, trovai delle mutande sotto il letto. Con le altre andavo a parlare” Rosita Celentano racconta in un’intervista di nutrire una certa sensibilità nei confronti dei tradimenti di coppia. L’attrice rivela di aver sempre “avuto le corna”, ma di aver affrontato con un certo piglio ogni situazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

328 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosita Celentano si è raccontata in una lunga intervista al settimanale F. L'attrice, ora in scena con uno spettacolo teatrale dal titolo L'illusione coniugale, di cui è protagonista insieme ad Attilio Fontana, racconta di aver scoperto in molte occasioni di essere stata tradita dai suoi compagni.

Rosita Celentano: "Le corna mi hanno portato bene"

Lo spettacolo che porta in scena racconta proprio le vicissitudini di una coppia, che deve fare i conti con gli anni di matrimonio, con la complicità e molto altro. Sui tradimenti, in effetti, l'attrice aveva anche scritto un libro, in cui raccontava i suoi trascorsi, dichiarando di averli sempre affrontati: "Quello dei tradimenti è un tema al quale sono sensibile. Non solo ho sempre avuto le corna, ma mi hanno anche portato bene". La primogenita di Adriano Celentano ha spiegato il senso di questa affermazione dicendo:

I tradimenti mi hanno insegnato a gestire i problemi e i momenti di difficoltà in maniera diversa. Da quando ho capito di essere sempre stata tradita ho iniziato a farmi delle domande su di me. Perché, come dice la canzone di mio papà: C’è sempre un motivo. E ragionandoci su, mi sono convinta che il dolore, la paura, le crisi portano con sé l’evoluzione interiore, la crescita personale

La scoperta dei tradimenti

Scoprire di essere stata tradita, però, non deve essere stato semplice, ma Rosita ammette di aver sempre avuto una certa intuizione per questi avvenimenti, oltre che la sensibilità per scovare alcuni indizi, che avrebbero potuto incastrare i suoi partner. Inoltre ha rivelato un dettaglio piuttosto interessante:

Se sento che qualcosa nella relazione non mi torna, divento Sherlock Holmes. Nel libro ho scritto che una volta ho trovato un paio di mutande sotto il letto. Un’altra volta sono andata a leggere le email del mio fidanzato di allora che, ingenuamente, non aveva cambiato la password che gli avevo impostato io. Oggi non lo farei più, ma all’epoca andavo a parlare con le altre.

Tra le varie conversazioni avute con le amanti che le sono capitate a tiro, ne ricorda una: "Ero piuttosto diretta. A una dissi: «Guarda, ho visto che gli mandi le tue foto nuda e che gli scrivi che ti manca fare l’amore con lui. Adesso, però, basta, credo ti sia chiaro che io resto quella più importante".

Rosita Celentano ora non ha un compagno

L'attrice, quindi, ha raccontato alla rivista che, poi, ha deciso di non forzarsi iniziando relazioni delle quali non era convinta e, infatti, sono cinque anni che non ha rapporti con un uomo: "Quasi sei. Non che l’abbia deciso, è successo e io ho assecondato il mio sentire interiore. Oggi guardo gli uomini e mi sembrano dei cartonati scelto di farmi asportare l’utero".