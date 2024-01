Vittoria Ceretti in vacanza con Leonardo Dicaprio e la madre: “Per lei è diventato monogamo” Vacanze in famiglia per Vittoria Ceretti e Leonardo Dicaprio. La coppia ha viaggiato a bordo di un jet privato insieme alla madre, al miglior amico e alla nipotina del divo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Vittoria Ceretti e Leonardo Dicaprio fanno sul serio. Lo dimostrano le vacanze formato famiglia che la coppia si è concessa in compagnia della madre Irmelin Indenbirken, della nipotina Normandie e del migliore amico del divo, Tobey Maguire. L’allegra combriccola è salita a bordo di un jet privato verso una destinazione sconosciuta, probabilmente una meta calda. Le foto che carolano in rete dimostrano la presenza di Vittoria, disinvolta accanto all’uomo che frequenta da qualche mese e ai suoi cari.

Leonardo Dicaprio con Vittoria Ceretti, “l’unica a cui pensa”

Secondo Us Weekly, la relazione tra Dicaprio e Ceretti proseguirebbe senza intoppi: “Sta andando così bene tra loro che Leo è diventato monogamo. Vittoria è l’unica cosa a cui pensa”. Aggiunge che il divo sarebbe “completamente innamorato” della modella 25enne, “Dice che non è solo bellissima, ma anche molto semplice e che hanno molto in comune”. A giocare a favore di Ceretti anche l’entourage di Dicaprio che avrebbe accolto senza alcuna ostilità lo sbarco della top model nella vita dell’attore premio Oscar. Proprio la nascita di questa armonia avrebbe favorito la scelta del 50enne Dicaprio di includere la giovane compagna nelle vacanze formato famiglia di inizio anno.

Leonardo Dicaprio e Vittoria Ceretti al party di Natale della famiglia Kardashian

È dalla scorsa estate che Dicaprio e Ceretti fanno coppia fissa. L’attore e la modella hanno trascorso insieme parte delle vacanze estive, il compleanno di Leonardo e perfino le feste di Natale, in occasione delle quali avrebbero partecipato in coppia al party natalizio organizzato dalla famiglia Kardashian, l’annuale Christmas Eve Party cui quest’anno hanno preso parte personaggi del calibro di Paris Hilton, Malika Haqq, Faye Resnick e Anastasia Soare. Presenti inoltre le sorelle Kardashian al completo.