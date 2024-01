Antonella Clerici e Vittorio Garrone felici in vacanza con i figli, lei: “Matrimonio? Non ho segreti” Antonella Clerici ha trascorso le vacanze con Vittorio Garrone, la figlia Maelle e il figlio di lui, Luca, a Cervinia. La conduttrice si è detta profondamente innamorata del compagno: “Me lo ha mandato mia madre dal cielo”. Sul matrimonio: “Se ci sposeremo lo saprete, non ho segreti”. L’intervista a Chi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Foto di CHi

Antonella Clerici ha trascorso le festività di Capodanno a Cervinia con il compagno Vittorio Garrone, la figlia Maelle – nata dalla precedente storia con da Eddy Martens – e il figlio di Vittorio, Luca. Il settimanale Chi racconta della famiglia allargata e dell'amore tra la conduttrice e il compagno imprenditore: "Il nostro è stato uno di quegli incontri che capitano una volta su un miliardo", le parole al magazine.

Le parole di Antonella Clerici e Vittorio Garrone sulla loro storia

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono stati fotografati, in compagnia dei figli, dai paparazzi di Chi durante una passeggiata sulla pista di sci di fondo, nei pressi del centro città, a Cervinia. La famiglia allargata ha trascorso le vacanze di Capodanno in montagna, al Saint Hubertus Resort nella località sciistica valdostana.

Foto di CHi

Fidanzati dal 2016, la conduttrice e l'imprenditore hanno raccontato del profondo amore che provano l'uno per l'altra. La Clerici ha confessato: "Vittorio me lo ha mandato mia madre dal cielo, devono essersi incontrati lei e il padre di Vittorio e hanno investito un'amica comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere. Siamo uno lo specchio dell'altra, non era scontato incontrarci quando non eravamo più ragazzini. Io avevo 52 anni e volevo avere un'altra chance". Vivono nella loro tenuta in Piemonte con i rispettivi figli, lui ha continuato: "Il nostro segreto è che è stato uno di quegli incontri che capitano una volta su un miliardo. Giunto in un'età in cui, almeno, devi sapere quello che non vuoi dalla vita. L'ho corteggiata per tre mesi con lettere d'amore profumate e cose di altri tempi, avevo paura di non essere alla sua altezza". L'imprenditore ha parlato della compagna, raccontando di lei come una persona molto "spontanea", "che a volte quando parla mi commuovo".

Quando ci siamo conosciuti mi ha detto "Sei simpatico" e ho capito che avrei dovuto essere me stesso, senza strategie. Avevo soltanto paura che, a un certo punto, mi dicesse "i preferisco come amico".

Foto di Chi

Clerici sul matrimonio: "Se ci sposeremo lo saprete"

Sulle nozze, Antonella Clerici ha spiegato in maniera diretta di non avere segreti con il suo pubblico: "Con la mia sincerità non potrei nascondervelo anche perché non vedrei il mistero. Ho fatto un patto con il pubblico, sapete tutto di me, non è che io decida di parlare solo quando mi fa comodo". A settembre 2022 chiarì che non si sarebbe voluta sposare.