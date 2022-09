Antonella Clerici: “Non sposerò Vittorio, stiamo bene così e con lui invecchierò” Antonella Clerici è pronta per tornare in tv con È sempre mezzogiorno. La conduttrice rivela di essere appagata della sua vita, tanto lavorativa quanto privata, e di non rincorrere il matrimonio con il suo compagno Vittorio Garrone.

A cura di Ilaria Costabile

Vittorio Garrone e Antonella Clerici

Antonella Clerici è pronta a fare il suo ingresso nelle case degli italiani con una nuova stagione di È sempre mezzogiorno, il programma di Rai1 con cui è tornata a riprendersi quella parte di tv che da sempre è stata casa sua. La conduttrice ha rivelato che saranno tante le novità dello show, sottolineando però la solidità della sua squadra. Per quanto riguarda il suo privato, invece, tutto resta uguale: dall'amore per Vittorio Garrone a quello per sua figlia Maelle.

La scelta di non sposarsi

Un amore duraturo, nato grazie all'intuizione di un'amica comune che ha fatto incontrare la conduttrice e l'imprenditore, ed è così che ormai da diversi anni i due condividono la loro vita ad Arquata Scrivia, lontano dai riflettori, dove i due si godono la tranquillità della natura. Ed è proprio la solidità di questo rapporto che ha portato la Clerici a prendere una decisione da cui appare irremovibile e che riguarda il suo matrimonio: "No, non mi sposo, e non mi sposerò mai, perché come dico sempre il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così. Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai".

Antonella Clerici nello studio di È sempre mezzogiorno

Il ritorno di È sempre mezzogiorno

Il 12 settembre riparte su Rai1 il programma È sempre mezzogiorno, che ha riscontrato un grande successo in termini di pubblico e ascolti. La nuova stagione porta con sé tante novità, come racconta la conduttrice, pronta ad intrattenere chi da sempre segue le sue trasmissioni: