Antonella Clerici segue la Dieta del 5: “In menopausa mi aiuta a sgonfiarmi, ecco in cosa consiste” Antonella Clerici segue la Dieta del 5 ideata da Evelina Flachi. La conduttrice e la dottoressa hanno spiegato in cosa consiste.

A cura di Daniela Seclì

Antonella Clerici si è raccontata sulle pagine di Silhouette Donna. In particolare, ha parlato della Dieta del 5, che segue per un effetto "sgonfiante e detox". Insieme a lei, la dottoressa Evelina Flachi, che ha ideato questo modo sano di approcciarsi all'alimentazione. Vediamo in cosa consiste.

Antonella Clerici segue la Dieta del 5

Antonella Clerici ama mangiare sano. La conduttrice del programma È sempre mezzogiorno!, ha raccontato di essersi approcciata alla Dieta del 5, ideata dalla dottoressa Evelina Flachi. In particolare, a pranzo Antonellina mangia un primo piatto di verdure, mentre a cena sceglie tra proteine con verdure o un minestrone:

Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali.

Antonella Clerici si concede mezzo bicchiere di vino a tavola, per il resto non dimentica mai di assumere almeno due litri d'acqua al giorno. Quantità da raggiungere anche con tisane senza zucchero o tè.

In cosa consiste la Dieta del 5

Evelina Flachi ha raccontato alcuni dettagli in più circa la dieta seguita da Antonella Clerici: "Antonella inizia sempre il pasto con la verdura, anche sotto forma di passati o creme e con un bicchiere d’acqua. Questo aiuta a sentirsi sazie e ha un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli”. Nel libro scritto dalla dottoressa Flachi, si legge che questa dieta si propone di smaltire i chili superflui in cinque settimane:

Pensata per perdere i chili superflui in 5 settimane, la Dieta del 5 si basa sugli abbinamenti dei diversi cibi per evitare accumulo di tossine e squilibri nutrizionali. Insegna a mangiare controllando le quantità, ma soprattutto punta sugli alimenti con bassa densità calorica ma che forniscono una percentuale equilibrata di nutrienti – proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine/ minerali – fondamentali per proteggere l'organismo, eliminando quelli ricchi di calorie "vuote".

La Dieta del 5 prevede di limitare l'assunzione di carne e di alcolici. A pranzo si gusta un primo piatto di verdure, mentre a cena si prediligono le proteine, contenute anche nel pesce o nei legumi e ancora frutta e verdura. A questa alimentazione, si accosta la buona abitudine di bere almeno due litri di acqua al giorno, che – come precisato – possono essere integrati anche grazie a bevande come le tisane.