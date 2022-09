Giovanna Civitillo nel cast di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, è polemica sui social Giovanna Civitillo è entrata nel cast di È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, dove avrà spazio per una nuova rubrica. Non sono però mancate critiche su questo nuovo ruolo.

A cura di Ilaria Costabile

Giovanna Civitillo è entrata a far parte del cast di È sempre mezzogiorno, la trasmissione mattutina di Antonella Clerici, dove l'ex ballerina avrà un ruolo del tutto particolare: si occuperà di far conoscere agli spettatori le sagre più famose che ci sono sul territorio italiano. Eppure questo nuovo ruolo non è stato gradito da molti.

La rubrica nello show di Antonella Clerici

Lo spazio dedicato alla moglie di Amadeus è stato soprannominato "Gira e va" e prevede che Civitillo illustri le varie tradizioni enogastronomiche del paese, soffermandosi sugli eventi che ci sono nei weekend e ai quali i telespettatori potranno dare un'occhiata. D'altra parte lo aveva scritto lei stessa sul profilo di coppia che condivide con suo marito, annunciando di essere entrata nella famiglia dello show di Rai1 e di essere pronta a dare qualche suggerimento in fatto di location e simpatici eventi a cui prendere parte.

Le critiche a Giovanna Civitillo

Ed è proprio sotto al post in questione che sono arrivati alcuni commenti piuttosto pungenti, inerenti al nuovo lavoro della ex ballerina. Alcuni, infatti, hanno sottolineato come in televisione si vedano sempre gli stessi volti scrivendo: "Niente da togliere a Giovanna ma così nn si fa mai spazio ai giovani talentuosi lavorano sempre quelli che meno ne hanno bisogno" e ancora: "Ormai è dappertutto. Ma secondo voi è giusto? Non dovrebbero lavorare in po’ tutti?". Altri commenti, invece, vertono sul legame con Amadeus e alcuni ironizzano sul fatto che la famiglia ha monopolizzato i programmi Rai, con il conduttore che è al timone de I Soliti Ignoti, condurrà la prossima edizione di Sanremo, la terza consecutiva e ha già condotto le prime puntate di Arena Suzuki, e a cui sicuramente non mancheranno nuovi progetti. Critiche alle quali, però, Civitillo non ha dato peso e infatti non sono arrivate risposte o chiarimenti da parte sua.