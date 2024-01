Leonardo Pieraccioni su Massimo Ceccherini: “È diventato una specie di prete laico” Leonardo Pieraccioni in un’intervista al Corriere parla del suo nuovo film, Pare parecchio Parigi, che nel cast vede anche Massimo Ceccherini, suo collega e amico di lunga data. Sul suo conto ha raccontato: “È diventato una specie di prete laico, beve solo acqua e vive in un paesino in simbiosi col cane”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Leonardo Pieraccioni in una lunga intervista al Corriere ha parlato della sua lunga carriera. Quasi trent'anni dopo il suo esordio come regista, da domani sarà al cinema con il suo nuovo film ‘Pare Parecchio Parigi'. Nel cast, accanto a lui, anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica e Massimo Ceccherini. Su quest'ultimo il regista ha raccontato: "Vive come un eremita e beve solo acqua".

Le parole di Leonardo Pieraccioni su Massimo Ceccherini

Leonardo Pieraccioni al Corriere ha parlato del cast del suo nuovo film, Pare parecchio Parigi, in uscita al cinema. Su Massimo Ceccherini ha rivelato: "Ora è diventato una specie di prete laico, se ne sta arrampicato in un paesino sopra Pistoia, beve quasi solo acqua e vive in simbiosi col cane, ci dorme pure insieme. Siccome ha lavorato con Garrone alla scrittura di "Io Capitano", è terrorizzato dal fatto che dovrebbe lasciare il cane per non poterlo portare sul tappeto rosso a Hollywood". L'attore 58enne toscano, caro amico e collega di lunga data di Pieraccioni, nell'aprile 2023 raccontò della sua lotta contro l'alcol che ha trovato pace grazie all'aiuto della moglie Elena Labate.

I problemi di Massimo Ceccherini con l'alcol

Nell'aprile 2023 Massimo Ceccherini al Corriere raccontò del suo vizio principale, quello dell'alcol, che è riuscito ad eliminare quasi del tutto grazie all'aiuto della sua Elena. "Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte. Ora ha cambiato lavoro all’ospedale di Prato, ma all’epoca la vedevo al mattino che si preparava indossando la divisa, dietro c’era scritto misericordia. E mi sono detto: Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza. Devi essere pronto ad agguantare l’aiuto. Sono passati otto anni. Dalla bestia non si guarisce, però riesco a tenerla legata. Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena", le parole.