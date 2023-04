Massimo Ceccherini: “Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi, mi ha salvato mia moglie” Massimo Ceccherini si racconta in un’intervista al Corriere della sera, dai suoi vizi al successo, passando per la celeberrima bestemmia all’Isola dei Famosi: “Mi confortò molto Roberto Benigni”.

Massimo Ceccherini è certamente un personaggio singolare del mondo dello spettacolo italiano. Travolto da un enorme successo a metà anni Novanta, l'attore ha dovuto affrontare gli effetti di tutte le sue debolezze, i vizi, gli episodi sfortunati che hanno segnato il suo percorso. In un'intervista al Corriere della Sera si è raccontato, ripercorrendo alcune delle tappe della sua carriera e vita, da quelle più felici, come gli inizi con Pieraccioni e il successo, a quelle più complesse, come la lotta con il vizio dell'alcol e il caso della famosa bestemmia all'Isola dei Famosi, un caso televisivo eclatante che gli costò la squalifica dal programma.

Il successo: "Mi sono sempre mangiato i soldi"

L'attore descrive il suo rapporto con Leonardo Pieraccioni, con il quale ha fatto diversi film, diventando una maschera inconfondibile del cinema del regista fiorentino: "Facevo cabaret da giovanissimo con Alessandro Paci. Leo mi chiamò per un filmino amatoriale, io ero il santone che pregava in mezzo a un campo arato, lui mi guardava e ridevamo sotto un sole che picchiava. Rifacemmo quella scena trenta volte, presi l'insolazione. E' sempre andata così. Mi richiamò per I laureati , per andare al provino non avevo nemmeno i soldi per il taxi, me li diede mio padre. Poi arrivò Il ciclone, nessuno di noi immaginava che successo sarebbe stato. C'erano le ballerine protagoniste, ma io ero fidanzato e non potei fare niente".

La bestemmia all'Isola dei Famosi

Un successo enorme, quello che seguì, tuttavia rovinato da una serie di eventi sfavorevoli e, soprattutto, l'incapacità di gestire la fama e le sue conseguenze: "Ho debuttato a 25 anni, ho girato una cinquantina di film. Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati. Ebbi un momento difficile all'Isola dei famosi, volevo vivere un'avventura sperduto nell'isolotto a pescare, la mia passione, anche se non mi ci vedevo lì. Avevo buone possibilità di vincere ma la vittoria non fa parte di me. Mi scappò la bestemmia che rovinò tutto e mi cacciarono". E ancora sulla bestemmia in Tv:

Mi vergognai, ne dissi una non cento. Con me si amplifica e amplifica. Nessuno per strada mi ha detto che avevo fatto schifo. E' una cosa nella natura dei toscani. Sai chi mi confortò? Roberto Benigni. Mi disse che con la bestemmia ero più vicino a Dio. Mica ce l'hai con l'Onnipotente. Dio non lo pigli in giro, lui lo sa che lo ami ugualmente.

I problemi con l'alcol

Ceccherini parla anche del suo vizio principale, quello dell'alcol, che in parte è riuscito a superare grazie all'aiuto della moglie: "Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte. Ora ha cambiato lavoro all’ospedale di Prato, ma all’epoca la vedevo al mattino che si preparava indossando la divisa, dietro c’era scritto misericordia. E mi sono detto: Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza. Devi essere pronto ad agguantare l’aiuto". E aggiunge: "Sono passati otto anni. Dalla bestia non si guarisce, però riesco a tenerla legata. Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena".