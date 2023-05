Paolo Noise: “Mia moglie mi ha salvato. L’amore è più eccitante delle sostanze? Diciamo la vagina” All’Isola dei famosi, nella puntata trasmessa martedì 2 maggio, Paolo Noise ha parlato del periodo buio che ha vissuto. Al suo fianco, la moglie Stefania Caroli: “È stata lei a salvarmi”.

Nella puntata dell'Isola dei famosi trasmessa martedì 2 maggio, Paolo Noise ha ricevuto una sorpresa dalla moglie Stefania Caroli. Prima, però, Ilary Blasi l'ha invitato a raccontare come la sua compagna sia riuscita a salvarlo. Il conduttore radiofonico è apparso reticente a parlare dei problemi affrontati nel suo passato. Il collega e amico Marco Mazzoli, lo ha aiutato ad aprirsi.

Paolo Noise parla del suo periodo buio

In settimana, Paolo Noise ha confidato di essersi sposato quattro volte con Stefania Caroli: "Io e mia moglie siamo legati per una serie di motivi molto profondi. Stefania mi ha salvato da un periodo orribile della mia vita, dove avevo perso il senso della realtà". In diretta, Ilary Blasi ha chiesto a Paolo Noise da cosa lo abbia salvato la moglie. Inizialmente il conduttore l'ha buttata sull'ironia, ma Marco Mazzoli, lo ha invitato a dire la verità: "Paolo aveva un vizietto". Noise, allora, ha continuato: "Noi come gruppo di lavoro abbiamo avuto un successo immediato ed eravamo molto giovani, un po' a tutti questa cosa ha preso alla testa". Mazzoli è intervenuto di nuovo: "Lui sciava molto a Miami". Noise ha concluso: "È stato un momento della mia vita in cui avevo perso un po' di valori. Mi sentivo al centro di una vita sbagliata". Vladimir Luxuria, infine, ha chiarito che si stava parlando di uso di sostanze: "Paolo, quindi, tu ci hai appena detto che l'amore è molto più eccitante di certe sostanze?" Il conduttore radiofonico non si è trattenuto: "Più la vagina" ed è scoppiato a ridere. Ilary Blasi era incredula: "Che ha detto Paolo? La vagina!".

La sorpresa di Stefania Caroli, moglie di Paolo Noise

Paolo Noise ha ricevuto un videomessaggio dalla moglie Stefania Caroli. La donna gli ha espresso tutto il suo amore e lo ha invitato a tenere duro e a restare in gioco, nonostante spesso avverta la nostalgia di casa:

Ciao amore, vita mia, ciccio pasticcio. È bello vederti tutti i giorni, sono tanto orgogliosa di te. Fai vedere a tutta Italia perché mi sono innamorata di te. Sei il nostro eroe, ti prego arriva fino alla fine, so che non è semplice, ma so anche che tu ce la puoi fare. Ascolta me che non mi sbaglio mai, stai lì. Ti amo amore mio.

Paolo Noise si è commosso.