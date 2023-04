Luca Argenetero: “Il GF? Lo feci per soldi. Nella mia carriera fortuna e bellezza mi hanno aiutato” Luca Argentero ha svelato di aver partecipato al Grande Fratello, nel lontano 2003, “per soldi”, quando era appena laureto. Poi la carriera come attore, anche grazie alla bellezza e alla fortuna. Da poco è diventato padre per la seconda volta del piccolo Noè Roberto, avuto con la moglie Cristina Marino.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Argentero ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'attore, da poco padre per la seconda volta di Noè Roberto, ha raccontato come la fortuna e la bellezza lo abbiano aiutato a lavorare come attore, sia in tv che al cinema. Poi l'amore per la moglie Cristina Marino, figura di riferimento nella sua vita.

L'amore per Cristina Marino, mamma di suo figlio Noè Roberto

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati nel giugno del 2021, dopo aver rimandato le nozze per aspettare la nascita della primogenita Nina Speranza, avvenuta nel 2020. Il loro grande giorno si è tenuto a Città della Pieve, con una cerimonia intima e privata. Due mesi dopo il primo anniversario di matrimonio è arrivata la notizia della seconda gravidanza. Un amore che ha cambiato la vita dell'attore, permettendogli di scoprire la vita da un'altra prospettiva:

Mia moglie mi ha insegnato un nuovo sguardo. Sorridendo, riesce a darmi energia e coraggio. Io con lei vorrei fare tanti figli, ma nell'ultima gravidanza l'ho vista abbastanza provata e allora mi fermo, vedremo che cosa succede. Sono grato a quel pomeriggio ai Caraibi quando, sul set di un film, l'ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso.

L'esordio in tv con il Grande Fratello

Luca Argentero ha esordito in televisione grazie al Grande Fratello, al quale ha partecipato alla terza edizione vinta poi da Floriana Secondi. Il reality, nel 2003, è stata la prima apparizione sul piccolo schermo, quando appena laureato cercava la sua strada: "Sono passati tanti anni, lo feci per soldi. Calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato".

Dopo la parentesi del reality, la carriera di Argentero ha preso il volo con una serie di ruoli al cinema e in tv, dalla primissima fiction Carabinieri passando al film Saturno Contro di Ferzan Ozpeteck. Ruoli che, non nega, ha ottenuto anche grazie al suo aspetto fisico e a un pò di fortuna: