È morto Ted Turner, il fondatore della CNN aveva 87 anni

Ted Turner, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo dell’informazione televisiva fondando la CNN, è morto a 87 anni. Nel 1980 lanciò il primo canale all news in onda 24 ore su 24.

È morto a 87 anni Ted Turner, fondatore della CNN e pioniere della rivoluzione dell’informazione televisiva. Imprenditore e filantropo, lanciò nel 1980 il primo canale all news in onda 24 ore su 24. A ufficializzarne la scomparsa è stato un comunicato stampa diffuso dalla Turner Enterprises.

Turner si era affacciato nel mondo della comunicazione e dei media ad appena 24 anni, rilevando l’attività di cartellonistica pubblicitaria di famiglia dopo il suicidio del padre, avvenuto nel 1963. Sette anni dopo acquistò la sua prima emittente televisiva, che nel 1976 divenne la prima rete a utilizzare la tecnologia satellitare per trasmettere a livello nazionale. Il 1° giugno 1980 fondò la CNN, rete oggi accessibile a circa 2 miliardi di persone in oltre 200 paesi nel mondo. Nel 1992 fondò inoltre Cartoon Network e, due anni dopo, il canale Turner Classic Movies.

È stato sposato tre volte. La prima, nel 1960, con Judy Nye: le nozze furono celebrate tre anni prima del suicidio del padre, circostanza che lo spinse a intraprendere la sua carriera. Dal primo matrimonio, terminato pochi anni dopo, nacquero i figli Laura e Robert Edward IV. Nel 1964 si sposò per la seconda volta: dalla moglie Jane “Janie” Smith ebbe tre figli, Beau, Rhett e Jennie. I due rimasero insieme per 20 anni prima di separarsi.

Nel 1991 sposò l’attrice e attivista Jane Fonda, conosciuta l’anno precedente. Si separarono di comune accordo nel 2000, nove anni dopo le nozze. In più occasioni, l’imprenditore l’aveva definita “l’amore della sua vita”. Anni dopo il divorzio, Turner confidò in un’intervista di aver pensato al suicidio nel periodo in cui l’attrice decise di lasciarlo.

Turner raccontò nel 2018 di essersi ammalato di demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa con decorso più rapido rispetto all’Alzheimer, che provoca declino cognitivo, allucinazioni visive e disturbi del sonno.