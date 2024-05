video suggerito

Uomini e Donne, Sossio Aruta contro Ursula Bennardo: “Hai preferito la libertà alla famiglia unita” Sossio Aruta ha condiviso sui social un messaggio rivolto a Ursula Bennardo: “Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

È da un po' che la relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è giunta al capolinea. L'annuncio della rottura tra i due – insieme dal 2021 -era arrivato con un messaggio condiviso su Instagram da Ursula. Sui social, però, la coppia continua a mandarsi frecciatine, come quella pubblicata nelle ultime ore da Sossio.

"La str*nzata del giorno"

Sossio ha pubblicato uno screen di una storia di Ursula, nella foto si legge: "Frase del giorno. Lunedì night. Ricorda: quando hai un cuore bello e intenzioni pure, non perdi nessuno. Semmai sono loro a perderti". Aruta ha aggiunto un commento: "Ogni riferimento è puramente casuale. La stronz*ta del giorno".

"Il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime"

Sossio, poi, ha condiviso un lungo messaggio per rispondere alla sua ex: "Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita. Semmai hai deciso tutto da sola, contro la mia volontà. Hai preferito la libertà alla famiglia unita. Io non volevo perderti, punto! Basta far capire il contrario, grazie".

La storia d'amore tra Sossio e Ursula

Dalla fine della loro relazione, Sossio ha sempre lasciato intendere come non sia stato lui la causa della loro separazione. Tempo fa Aruta, rispondendo ad alcune storie su Instagram, chiariva come i motivi della rottura fossero "incomprensioni e fraintendimenti", che erano poi arrivati "all'esasperazione". Aveva precisato, poi, di non averla mai tradita con nessun altra donna: "Neanche con uno sguardo, il pensiero o un sms. Sono un uomo dai grandi valori e credo nell’amore eterno e nella famiglia unita. Ma purtroppo bisogna essere in due a crederci". Ursula e Sossio si sono conosciuti e innamorati grazie al programma di Uomini e Donne, dal quale sono usciti come coppia nel 2019. Da allora hanno vissuto un'intensa storia d'amore e tra i momenti più importanti c'è la nascita della loro prima figlia Bianca.