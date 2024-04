video suggerito

Sossio Aruta di Uomini e Donne: "Con Ursula Bennardo finita per incomprensioni, non l'ho mai tradita" Sossio Aruta è tornato a parlare della fine dell'amore con Ursula Bennardo, annunciata lo scorso febbraio. "Incomprensioni e fraintendimenti, non l'ho mai tradita, nemmeno con uno sguardo", ha raccontato l'ex cavaliere di Uomini e Donne in alcune storie Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Sossio Aruta è tornato a parlare della fine dell'amore con Ursula Bennardo. Era stata l'ex dama di Uomini e Donne, lo scorso febbraio, ad annunciare che la loro relazione era arrivata al capolinea dopo un lungo periodo di crisi. Rispondendo ad alcune domande via Instagram, l'ex cavaliere ha fatto chiarezza.

"Non ho mai tradito Ursula"

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Aruta ha spiegato che la storia con Ursula, nata nel 2019 nello studio di Uomini e Donne, è finita per "incomprensioni e fraintendimenti", che sono poi arrivati ‘all'esasperazione". L'ex cavaliere ha però precisato di non aver mai tradito la donna con nessuna altra: "Neanche con uno sguardo, il pensiero o un sms. Sono un uomo dai grandi valori e credo nell’amore eterno e nella famiglia unita. Ma purtroppo bisogna essere in due a crederci".

La storia tra Sossio e Ursula, nata a Uomini e Donne

Ursula e Sossio si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, dal quale sono usciti insieme nel 2019. Da allora hanno vissuto un'intensa storia d'amore. Tra i momenti più belli la nascita della loro prima figlia, Bianca, che oggi ha quattro anni. Non sono mancati anche periodi di crisi, come quello durato qualche mese e vissuto in seguito all'esperienza come coppia a Temptation Island Vip. Nel programma, Sossio si era avvicinato a una single del villaggio, facendo infastidire non poco Ursula. "Abbiamo vissuto una crisi, ora si sta impegnando di più", aveva detto l'ex Dama proprio nello studio di Uomini e Donne, dove erano stati ospiti. Di recente, però, i due hanno vissuto un'altra profonda crisi, per motivi non noti, non più risolvibile. Per questo motivo, lo scorso febbraio, con una storia via Instagram Ursula aveva annunciato la rottura.