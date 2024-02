Ursula Bennardo e Sossio Aruta di Uomini e Donne si sono lasciati: “Non ci sarà una riconciliazione” È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nata diversi anni fa a Uomini e Donne. Ad annunciarlo l’ex Dama con una storia su Instagram: “Non ci sarà nessuna possibilità di riconciliazione. Abbiamo una bambina e lei sarà sempre la mia priorità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati. La storia d'amore della coppia, nata a Uomini e Donne, è arrivata al capolinea dopo diversi tira e molla. Ad annunciarlo l'ex Dama con una storia pubblicata su Instagram. Insieme, nel 2021, sono diventati genitori della piccola Bianca.

L'annuncio della rottura

È stata Ursula, con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, ad annunciare che la storia con Sossio è arrivata al capolinea, dopo diversi momenti di alti e bassi. "È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio", ha esordito l'ex Dama di Uomini e Donne. Poi la notizia, spiegando che non c'è possibilità di riconciliazione e che in ogni caso la priorità per lei è e rimarrà la figlia Bianca:

Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità.

La storia d'amore tra Ursula e Sossio

Ursula e Sossio si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, dal quale sono usciti insieme nel 2019. Da allora hanno vissuto un'intensa storia d'amore. Tra i momenti più belli la nascita della loro prima figlia, Bianca, che oggi ha quattro anni. Non sono mancati anche periodi di crisi, come quello durato qualche mese e vissuto in seguito all'esperienza come coppia a Temptation Island Vip. Nel programma Sossio si era avvicinato a una single del villaggio, facendo infastidire non poco Ursula. "Abbiamo vissuto una crisi, ora si sta impegnando di più", aveva detto l'ex Dama proprio nello studio di Uomini e Donne, dove erano stati ospiti. Di recente, però, i due hanno vissuto un'altra profonda crisi, per motivi non noti, non più risolvibile.