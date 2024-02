Sossio Aruta rompe il silenzio sui motivi della rottura con Ursula Bennardo: “Nessuna infedeltà” Sossio Aruta su Instagram: “È un momento tristissimo della mia vita. Dolore e sofferenza per l’ennesimo fallimento evitabile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sossio Aruta ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Ursula Bennardo. Circa due settimane fa, era stata la madre di sua figlia a fare sapere che l'amore era giunto al capolinea. In queste ore, il post dell'ex volto di Uomini e Donne tra le storie su Instagram. Sossio Aruta è apparso profondamente deluso dalla fine di questa relazione.

I motivi della fine della relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Sossio Aruta ha spiegato che questo è un momento molto difficile per lui. Secondo quanto sostiene, la storia d'amore con Ursula Bennardo che, nel 2021, l'ha reso papà della piccola Bianca, sarebbe finita per via di "un'incompatibilità caratteriale". Da quanto dichiara, tra loro non ci sarebbe stato alcun tradimento:

È un momento tristissimo della mia vita. Mai avrei voluto questo distacco. E mai mi sarei allontanato da mia figlia. Ero e sono per la famiglia e per l'amore eterno. Un'incompatibilità caratteriale! Fedeltà e amore mai in discussione! Il mio silenzio è solo frutto di dolore e di sofferenza per un ennesimo fallimento evitabile! Sbagliare è umano, litigare e mancarsi di rispetto può capitare ma saper chiedere scusa e perdonarsi a vicenda e fare pace è sinonimo di amore. Questione caratteriale e tutto finisce! È tutto così triste. E mia figlia non lo merita! La mia risposta ai tantissimi sms: "Perché?"

Il post di Sossio Aruta sulla fine della relazione con Ursula Bennardo

Cosa ha detto Ursula Bennardo sulla rottura con Sossio Aruta

Nei giorni scorsi, è stata Ursula Bennardo ad annunciare la fine della relazione con Sossio Aruta, che era germogliata nello studio di Uomini e Donne:

Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità.