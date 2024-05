video suggerito

Marika Abbonato dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne: “Gli avrei detto di no” “Gli avrei detto di no, mi sono sentita dall’inizio alla fine una amante”. Marika Abbonato ha rotto il silenzio dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne. Il tronista, alla fine del suo percorso, ha preferito iniziare una conoscenza fuori dal programma con l’altra corteggiatrice Gaia Gigli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 23 maggio di Uomini e Donne, Daniele Paudice ha fatto la sua scelta. Il tronista ha deciso di iniziare una conoscenza fuori dal programma con Gaia Gigli. "Gli avrei detto no", ha detto poco dopo l'altra corteggiatrice Marika Abbonata, raggiunta dalle telecamere fuori dallo studio.

Le prima parole di Marika Abbonato: "Mi sono sentita un'amante"

Marika Abbonato ha rotto il silenzio dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne, che ha preferito iniziare una conoscenza con Gaia Gigli fuori da Uomini e Donne. "Sono contenta che lui abbia scelto con il cuore. Mi sono risparmiata la fatica di dirgli di no qualora avesse scelto me. Gli avrei detto di no", ha spiegato la ragazza che, se fosse stata scelta, non avrebbe comunque accettato. Poi, con le lacrime agli occhi, ha aggiunto di essersi sempre sentita come una amante in tutti questi mesi: "Non mi ha dimostrato tante cose, nonostante dicesse che lo faceva. Mi sono sentita dall'inizio alla fine una amante. È una cosa che mi rimprovero". Marika ha anche confessato di non aver mai provato dei sentimenti nei confronti del tronista: "Quando l'ho visto in esterna con Gaia, era felice. Io non posso parlare di sentimenti ma di sensazioni. Secondo me, a prescindere, se lo merita. Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi, vivere con leggerezza".

La scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne

Dopo aver visto un riassunto dei momenti migliori passati con entrambe le corteggiatrici, Daniele Paudice ha fatto entrare in studio prima Marika. "Mi hai dato tanto, non sempre ti ho detto le cose che provavo e sentivo. Tu non sei la mia scelta, e non per ripiego come avevi detto tu. Non sei la mia scelta perché dall'altra parte sento qualcosa di più forte", le ha poi detto. Con la voce rotta dal pianto, la corteggiatrice ha risposto di aspettarselo e di essere comunque contenta che lui abbia fatto la sua scelta con il cuore. Poco dopo, in studio è entrata Gaia Gigli . "Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa", le ha detto, prima di annunciarle che sarebbe stata lei la sua scelta.