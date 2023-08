Uccio Show morto travolto da un treno: la Procura indaga per istigazione al suicidio

Il comico 72enne Antonio Bitonti di Montesano Salentino, noto per le sue tante apparizioni in tv con il nome Uccio Show, è morto il 21 agosto scorso: la Procura di Lecce, scrive Il Corriere, avrebbe aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio.