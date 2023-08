Gli audio di Coco Lee prima del suicidio: “Umiliata e bullizzata in tv”, sospeso il talent show “Sono stata umiliata e vittima di bullismo”, avrebbe raccontato Coco Lee in una nota audio che ha fatto il giro del web, poco prima del suicidio. L’artista sembra affermare di essere stata maltrattata sul set del talent show Sing! China, sospeso dopo il boicottaggio del pubblico.

A cura di Giulia Turco

Il pubblico boicotta ‘Sing! China’ dopo la morte della cantante e giudice del programma Coco Lee e i produttori sospendono lo show. L’artista si è suicidata lo scorso luglio all’età di 48 anni dopo aver sofferto dichiaratamente di depressione. Alcuni audio diffusi online hanno rivelato che tempo prima Lee aveva accusato la produzione del programma, uno dei talent show più di successo in Cina, di maltrattamenti, scandalizzando il pubblico.

Avviata un’indagine interna al talent show

Così gli spettatori, affezionati al talento canoro di Coco Lee, si sono ribellati boicottando il programma, che si ispira al successo dell’occidentale The Voice, causando alla produzione un danno pari a miliardi del suo valore di mercato, in pochi giorni. L’emittente televisiva Zhejiang Media Group ha deciso quindi di annunciare l’interruzione della messa in onda dello show dopo l’indignazione del pubblico, e di avviare un’indagine interna al programma per verificare se i maltrattamenti nei confronti dell’artista possano essere effettivamente avvenuti. Lo ha riportato l’emittente con una nota utilizzando il canale social Weibo.

“Sono una cantante da 28 anni, ma sul palco sono stata umiliata, sono stata vittima di bullismo”, avrebbe raccontato Coco Lee in una nota audio che ha fatto il giro del web, ripresa anche dalla Cnn. Un messaggio in cui l’artista apparentemente afferma di essere stata maltrattata dal team dello show e di essere stata costretta a lasciare il palco dopo aver protestato per il risultato della competizione in sfavore di uno dei suoi concorrenti.

La morte di Coco Lee e la depressione di cui soffriva

Coco Lee era considerata una vera e propria diva in Cina, tanto da essere stata ribattezzata come ‘la Mariah Carey asiatica”. La sua popolarità l’aveva portata a prestare anche la voce alla protagonista nella versione cinese di Mulan della Disney. Da anni soffriva di una grave forma di depressione, “ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente negli ultimi mesi”, avevano fatto sapere fonti a lei vicine ad inizio luglio 2023. “"Nonostante gli sforzi del personale medico di salvarla e risvegliarla dal coma, è morta il 5 luglio 2023".