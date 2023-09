Ascolti tv mercoledì 13 settembre: chi ha vinto tra Lucio per amico e Maria Corleone Gli ascolti tv di mercoledì 13 settembre 2023. Tra programmi di intrattenimento, nuovi arrivi in prima visione e talk show, a seguito dell’analisi dei dati Auditel ecco chi ha vinto la sfida della prima serata.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto tv della serata di mercoledì 13 settembre ha offerto ai telespettatori la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, talk, ma anche prime visioni, dando così inizio alla stagione televisiva autunnale. A seguito dell'analisi dei dati Auditel, ecco chi ha vinto la consueta sfida degli ascolti tv relativi alla prima serata.

La sfida tra Lucio per amico e Maria Corleone

In prima visione su Rai 1, per commemorare uno dei grandi cantautori della musica italiana, scomparso ormai 25 anni fa. Il docufilm scritto da Maite Carpio per Rai Documentari, racconta la storia del noto cantante, ripescando esibizioni inedite, interviste e parlando con chi lo aveva conosciuto, primo fra tutti Mogol, ma non sono mancati nomi d'eccezione che in Battisti hanno trovato ispirazione. Il film ha richiamato l'attenzione di 2.263.000 spettatori arrivando al 13.8% di share.

Su Canale 5, invece, è stata trasmessa la prima puntata della serie in quattro puntate "Maria Corleone" con protagonista Rosa Diletta Rossi, affiancata da Fortunato Cerlino. Visti i successi delle precedenti produzioni Mediaset in fatto di fiction, anche questa potrebbe aver interessato il pubblico, desideroso di appassionarsi a nuove storie. Il primo appuntamento ha riunito davanti al video 2.753.000 spettatori segnando il 16.5% di share e, infatti, ha vinto la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Il Respiro della Libertà è stato visto da 700.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Italia 1 Interstellar è stata la scelta di 796.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha interessato 1.541.000 spettatori guadagnando uno share del 10.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha segnato 917.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 The Eagle è stato la scelta di 576.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 la replica di Name That Tune registra 335.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove I pinguini di Mister Popper ha raccolto davanti al video 238.000 spettatori con l’1.4%.