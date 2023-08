È morto Michael Parkinson, leggenda della tv inglese: ispirò il Maurizio Costanzo Show È morto a 88 anni la leggenda della televisione britannica, ispiratore di tanti format e talk nel mondo, tra questi anche il “nostro” Maurizio Costanzo Show.

È una giornata abbastanza dura per la Gran Bretagna. Nel paese d'Oltremanica si piange la scomparsa di Michael Parkinson, conduttore e presentatore televisivo storico, il corrispettivo del nostro Maurizio Costanzo, ispiratore di format e talk in tutto il mondo (lo stesso Maurizio Costanzo Show è leggermente ispirato ai lavori di Michael Parkinson). Il giornalista e conduttore aveva 88 anni e una carriera cominciata tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, spaziando tra la BBC e la tv commerciale privata ITV.

Michael Parkinson con la Regina Elisabetta a una cerimonia ufficiale (a sinistra, l’attore Roger Moore).

Michael Parkinson ha intervistato più di 2000 persone

Si è sempre raccontato di un incredibile numero di persone intervistate da lui: più di duemila. Tra i personaggi più importanti, gli incontri più significativi della sua lunga carriera, emergono certamente gli incontri con icone quali John Lennon, Yoko Ono, Paul McCartney, Mohammed Alì e Orson Welles. In una intervista con Tony Blair, l'allora primo ministro dichiarò che solo il giudizio divino avrebbe potuto valutare in modo definitivo la scelta di schierarsi accanto agli Stati Uniti nell'invasione in Iraq. Il suo show è andato in onda senza sosta fino al 2007: l'ultima puntata raggiunse ascolti per 8 milioni di telespettatori. Nel 2008, al termine di una carriera straordinaria, è stato insignito del titolo di "Sir" dalla regina Elisabetta, un riconoscimento alla sua eccezionale dedizione.

I personaggi che ha intervistato e i loro ricordi

Tra i grandi personaggi che ha intervistato Michael Parkinson c'è anche Sir Elton John, il quale ha dichiarato di aver ‘amato' trascorrere del tempo con il conduttore. "Michael Parkinson era una leggenda della TV, uno dei grandi", ha detto il cantautore. "Amavo la sua compagnia e la sua incredibile conoscenza del cricket e del Barnsley Football Club. Una vera icona che portava il meglio nei suoi ospiti". Tra i Sir illustri, anche Sir Michael Caine. L'attore di Alfie ha dichiarato: "Era affascinante, sempre desideroso di farci fare una bella risata. Faceva emergere il meglio in tutti quelli che incontrava. Non vedevo l'ora di essere intervistato da lui". Il comico Stephen Fry ha detto che essere intervistato da Sir Michael Parkinson era ‘incredibilmente emozionante'.