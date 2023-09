Saverio Costanzo a Venezia dedica il film al padre Maurizio: “È il minimo, non ho mai parlato di lui” Saverio Costanzo alla Mostra del Cinema di Venezia ha presentato Finalmente l’Alba e prima della proiezione ha ricordato suo padre, Maurizio Costanzo, morto lo scorso febbraio. A lui dedica il film: “Non ho mai parlato di lui, c’è il pubblico e c’è il privato. La dedica è il minimo che potessi fare”.

A cura di Gaia Martino

Saverio Costanzo torna in gara alla Mostra del Cinema di Venezia con "Finalmente l’Alba", in sala dal 14 dicembre, ed ha dedicato il film a suo padre, Maurizio Costanzo. Nato dal matrimonio tra il celebre conduttore, morto lo scorso febbraio all'età di 84 anni, e Flaminia Morandi, non aveva mai rilasciato interviste sul papà. Così al Festival ha deciso di rompere il silenzio sul suo privato con una dedica di pochi secondi fatta all'inizio della proiezione.

Le parole di Saverio Costanzo

Saverio Costanzo prima della proiezione del suo film "Finalmente l'Alba" al Festival del Cinema di Venezia ha fatto una breve e inedita dedica al padre Maurizio, morto lo scorso febbraio. "Non ho mai parlato di lui, c’è il pubblico e c’è il privato. La dedica è il minimo che potessi fare", le parole – riportate da Leggo – che hanno emozionato i presenti. Il film ha poi conquistato gli applausi e i complimenti di tutti. Tra questi anche Alessandro Benetton, presente con i figli Agnese, Tobia e Luce ieri sera al Lido di Venezia. "Ho trovato straordinari musica, fotografia e scenografie del film. Davvero emozionante” ha dichiarato all'AdnKronos l’imprenditore, presidente di 21 Invest, intercettato subito dopo la proiezione.

La trama e il cast del film Finalmente l'Alba

Nella terza giornata della Mostra del Cinema di Venezia è stato proiettato Finalmente l'Alba, il nuovo film di Saverio Costanzo, al cinema dal 14 dicembre. Racconta la storia di Mimosa, interpretata da Rebecca Antonaci, una giovane ragazza romana degli anni '50 che viene "rapita" da una star dell'epoca e si ritrovata catapultata in un vertiginoso viaggio nel cuore della Hollywood sul Tevere. Nel cast anche Alba Rohrwacher, nei panni di Alida Valli, poi Carmen Pommella (Elvira), Sofia Panizzi (Iris), Rachel Sennott (Nan Roth), Joe Keery (Sean Lockwood), Lily James (Josephine Esperanto).