È morto Alessandro Alessandro: il pianista del Maurizio Costanzo Show aveva 62 anni È morto Alessandro Alessandro, pianista che ha accompagnato con la sua musica i programmi Agenzia Matrimoniale di Marta Flavi e il Maurizio Costanzo Show. Aveva 62 anni.

A cura di Gaia Martino

È morto il pianista Alessandro Alessandro, ricordato dagli amici anche con il soprannome Sandro, all'età di 62 anni. Il famoso musicista della televisione era diventato celebre sul piccolo schermo negli anni '80 accanto a Marta Flavi e Maurizio Costanzo: ha collaborato, inoltre, con i grandi della musica italiana da Lucio Dalla, Pino Daniele, a Renato Zero e Antonello Venditti.

La morte di Alessandro Alessandro

Alessandro Alessandro aveva 62 anni e da due anni lottava contro una malattia: lascia la moglie, giornalista del TG1 Cristina Guerra sposata nel 2005 e tre figli gemelli, Luca, Gabriele e Carlo. Nato a Roscigno, in provincia di Salerno, Alessandro Alessandro nel '64 si trasferì a Roma e da lì cominciò la sua carriera in ascesa: a 20 anni iniziò a farsi conoscere nei piano bar, ma prese il volo grazie a Maurizio Costanzo che nel 1984 lo chiamò a sostituire lo storico pianista del Costanzo Show, Franco Bracardi. A cavallo tra gli anni '80 e '90 con il suo pianoforte divenne uno dei protagonisti del programma Agenzia Matrimoniale, condotto da Marta Flavi, in onda sempre sui canali Mediaset. Ha collaborato con i grandi della musica italiana e internazionale come Lucio Dalla, Michele Zarrillo, Pino Daniele, Renato Zero, Raf, Roy Paci, Bruce Springsteen, Tony Hadley e Antonello Venditti. I funerali, si legge su La Repubblica, saranno celebrati a Roma lunedì 7 agosto nella chiesa di San Gregorio VII.

Alessandro Alessandro con Lucio Dalla

I saluti di amici e colleghi

Tra i primi messaggi di addio sui social per Alessandro Alessandro quello di Rosaria Renna, conduttrice radiofonica, voce di Radio Monte Carlo, che con un tweet ha salutato con queste parole il pianista: "Ci saluta oggi il Maestro Alessandro Alessandro, uomo gentile, sempre garbato e sorridente. Grande professionista, pianista sensibile, marito e padre. Che la terra gli sia lieve". Anche Daniela Martani lo ha omaggiato ricordandolo per il suo ruolo nel programma Agenzia Matrimoniale: "È morto il maestro Alessandro Alessandro il pianista che accompagnava con il suo sottofondo musicale il programma di Marta Flavi Agenzia Matrimoniale. Era una bella persona, gentile e affabile. Dispiace, tanto".