Vladimir Luxuria chiude la puntata dell’Isola ricordando Alessandro Tognoli: “Spero ti sia piaciuta” Vladimir Luxuria ha chiuso la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 ricordando Alessandro Tognoli, giovane 36enne che lavorava nella produzione del programma morto lo scorso 23 marzo: “Speriamo che ti sia piaciuta questa prima puntata”, il ricordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Vladimir Luxuria al termine della prima puntata dell‘Isola dei Famosi 2024 andata in onda ieri, lunedì 8 aprile, ha rivolto un pensiero ad Alessandro Tognoli, 36enne che lavorava nel dietro le quinte del reality, morto lo scorso 23 marzo. "Speriamo che ti sia piaciuta questa prima puntata", il ricordo della conduttrice.

L'omaggio di Vladimir Luxuria ad Alessandro Tognoli

"Voglio chiudere con un ricordo, un saluto ad Ale. Un ragazzo che ha lavorato a tante Isole, era il suo programma preferito. Speriamo che ti sia piaciuta anche questa prima puntata". Con queste parole Vladimir Luxuria ha ricordato Alessandro Tognoli, ex dipendente di Banijay Italia, la casa di produzione dell'Isola dei Famosi, morto per una grave malattia che l'ha colpito a soli 36 anni.

Laureato in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, Alessandro Tognoli lavorava dal 2019 per Banijay Italia: lavorava a stretto contatto con i produttori e i curatori editoriali e si occupava dei contenuti del reality. Aveva inoltre fondato un forum di successo, Reality House. È morto lo scorso 23 marzo colpito da un tumore.

Cosa è successo nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024

La prima puntata dell'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria ha dato il benvenuto in Honduras ai 13 concorrenti scelti per la nuova edizione. Ad attenderli sull'isola Elenoire Casalegno, l'inviata. Ai naufraghi ‘vip', si sono aggiunti quattro concorrenti ‘non famosi': Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli, Khady Gueye e Alvina Varecondi Scortecci. La prima prova leader è stata vinta da Greta Zuccarello che al termine della puntata ha dovuto fare il suo primo nome da mandare in nomination. A rischio eliminazione sono finiti 4 naufraghi: Artur Dainese e Luce Caponegro, nominati dal gruppo, Samuel Peron nominato dai ‘non famosi' e Joe Bastianich, scelto dalla leader della serata.