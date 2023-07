Lutto per Alessandro Gassmann, è morta la madre Juliette Mayniel Lutto per Alessandro Gassmann, si è spenta a Roma all’età di 87 anni la madre, l’attrice francese Juliette Mayniel. È stato l’attore ad annunciarlo con un tweet.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spenta all'età di 87 anni Juliette Mayniel, attrice francese, ex compagna di Vittorio Gassman, nonché madre di Alessandro Gassmann. L'attore ne ha dato l'annuncio pubblicando un messaggio su Twitter, con un video che racchiude alcune foto insieme, dei ricordi indimenticabili della sua infanzia.

Il messaggio sui social

"Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma" scrive l'attore sui social, rivolgendo un ultimo saluto a sua madre e annunciando anche la sua dipartita, avvenuta a Roma nella giornata di venerdì 21 luglio 2023. Gassmann era particolarmente legato a sua madre, sebbene l'attrice per anni abbia vissuto lontano dall'Italia, come lui stesso raccontò in un'intervista parlando della sua poliedricità che le aveva permesso di fare del mondo la sua casa:

Mia madre Juliette si sente a casa dappertutto.Verso l'Italia nutre l'amore di un'americana e il disgusto di una francese e ormai non parla più una lingua ma un irresistibile esperanto, dove ogni frase è composta da accento francese tipo Ispettore Clouseau, termini americani, italiani, e spagnoli, dato che da tempo vive in Messico insieme al suo cane Yo Yo. Gioca a bridge, passeggia, dipinge, come un'artista vecchio stampo, forse la più artista di tutta la famiglia.

L'attore ha più volte sottolineato come sia stata proprio la madre ad impartirgli il grande amore per la natura e l'ambiente: "Era figlia di contadini francesi, che però non ho fatto in tempo a conoscere".

La carriera di Juliette Mayniel

Nata in un piccolo paesino della Francia il 22 gennaio 1936, Juliette Mayniel si avvicina giovanissima al mondo dell'arte, appassionandosi prevalentemente al cinema. Inizia la sua carriera diretta da registi francesi di spessore, il film che ha segnano l'inizio della sua notorietà è senza dubbio "Occhi senza volto" del 1960, anno in cui vinse anche un Orso d'argento alla Berlinale come miglior attrice nel film "Storia di un disertore".

Sul finire degli Anni Sessanta, lavora anche con registi italiani e tra i film più conosciuti a cui ha preso parte figurano "Peccati di famiglia", "Vizio di famiglia", "Il maestro di violino" e ancora "Di padre in figlio".

Ma Mayniel ha lavorato anche per il piccolo schermo, prendendo parte ai cosiddetti sceneggiati come l'Odissea, in cui vestiva i panni della Maga Circe, o Madame Bovary. L'incontro con Vittorio Gassmann avvenne all'inizio degli Anni Sessanta, e di fatti nel 1965 nacque loro figlio Alessandro, ma la loro relazione durò poco più di due anni.