Ascolti tv lunedì 28 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e il Maurizio Costanzo Show I dati Auditel di lunedì 28 agosto. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la fiction Il giovane Montalbano 2 trasmessa da Rai1 e il Maurizio Costanzo Show in onda su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di lunedì 28 agosto ha offerto agli spettatori film, serie tv, eventi sportivi e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso la replica di un episodio de Il giovane Montalbano 2. Canale5 ha reso omaggio a Maurizio Costanzo con la replica di una puntata del Maurizio Costanzo Show. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra Il Giovane Montalbano 2 e Maurizio Costanzo Show

Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata della seconda stagione de Il giovane Montalbano, fiction con Michele Riondino, Alessio Vassallo e Sarah Felberbaum. Canale5 ha ricordato Maurizio Costanzo nel giorno del suo compleanno. In onda la replica di una puntata evento del Maurizio Costanzo Show, che andò in onda nel 2001, in occasione del ventennale del programma.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai2 ha lasciato spazio agli Europei Maschili di Pallavolo, dove l'Italia ha battuto il Belgio 3 – 0. Rai3 ha trasmesso Copia originale, film di Marielle Heller con Melissa McCarthy e Richard E. Grant. Italia1 ha proposto Le Iene presentano: Inside. Su Rete4, in onda The Rock, film di Michael Bay con Sean Connery e Nicolas Cage. La7 ha trasmesso il documentario Atlantide Files.