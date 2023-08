Quando inizia Verissimo, la data delle nuove puntate su Canale 5 Verissimo sta per tornare in tv e molto prima del previsto. Lo show pomeridiano di Silvia Toffanin, infatti, riprenderà da inizio settembre, con il consueto doppio appuntamento del weekend.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi targati Mediaset più seguiti, c'è senza dubbio Verissimo. Lo show condotto da Silvia Toffanin, in cui i protagonisti della tv si raccontano senza filtri, accompagna il pubblico di Canale 5 ogni fine settimana. Quest'anno, la data di inizio della trasmissione, è stata anticipata rispetto alle annate precedenti, i fedelissimi saranno quindi contenti di ritrovare il consueto appuntamento del sabato pomeriggio.

La data d'inizio di Verissimo

Verissimo, quindi, ritornerà a partire da sabato 9 settembre alle 16:30. Anche quest'anno, però, è previsto un doppio appuntamento con la messa in onda anche la domenica. Un inizio piuttosto precoce, soprattutto se paragonato a quello degli anni precedenti, quando la trasmissione è comparsa su Canale 5 oltre metà settembre. Con i cambiamenti apportati al palinsesto, pare che ci sia la necessità da parte di Mediaset di dare un segnale forte di novità, partendo proprio dalle certezze, come per l'appunto Verissimo, che rappresenta una delle punte di diamante dell'azienda, con i suoi ascolti quasi imbattibili nel pomeriggio del fine settimana.

La sfida tra i palinsesti

Per quasi tutto il mese di settembre, d'altronde, Verissimo dovrà fare i conti con La Vita in Diretta, che sarà trasmessa anche il sabato, ma solo per quattro puntate, ovvero dal 16 settembre al 7 ottobre, in attesa che Marco Liorni riprenda il timone di ItaliaSì, a partire dal 14 ottobre. La domenica, invece, il programma di Silvia Toffanin dovrà fare i conti, come sempre, con la Domenica In di Mara Venier, seguita dallo show di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera. Sembra, quindi, che in fin dei conti non ci siano grandi cambiamenti, sebbene quella che sta sta per iniziare sarà la prima stagione Mediaset senza Silvio Berlusconi, per cui sarà inevitabile avvertire un'aria di novità.