Chi era Antonio Bitonti “Uccio Show”, il cabarettista morto in un incidente ferroviario Le apparizione in Tv con Paolo Bonolis e Gerry Scotti, gli spettacoli in giro per la Puglia, una vita privata riservata. Chi era Antonio Bitonti, il cabarettista morto il 21 agosto dopo essere stato travolto da un treno.

A cura di Andrea Parrella

Si è consumata questa mattina, in Puglia, la tragedia che ha messo fine alla vita di Antonio Bitonti, 72enne che ha perso la vita venendo travolto da un treno alla stazione di Montesano Salentino. L'incidente, di cui non si conoscono ancora le dinamiche che verranno probabilmente chiarite nelle prossime ore, ha fatto molto discutere perché ha coinvolto proprio Bitonti, che era un cabarettista locale famoso con lo pseudonimo di Uccio Show, spesso in giro nella regione pugliese con i suoi spettacoli, noto anche per numerose, per quanto fugaci, apparizioni televisive in diversi programmi Mediaset e non solo.

“Un volto rappresentativo di una cultura popolare fondata sull’allegria e l’intrattenimento, e del folclore salentino, un personaggio pieno di energia, che aveva legato il suo nome ad una serie di apparizioni tv e alle sue performance di ballerino e cabarettista”, scrivono di Bitonti le cronache locali, ricordando il personaggio scomparso nelle scorse ore.

La vita privata di Antonio Bitonti

Poche le informazioni sulla sua vita privata e anche le pagine social di Uccio Show sono scarne di dettagli significativi nel definire chi fosse oltre la sua dimensione eccentrica, che infatti è ben raccontata dal profilo Instagram in cui, alternate da pochissime foto di momenti quotidiani con amici e conoscenti, imperano le immagini delle sue esibizioni, i manifesti che le annunciano e le apparizioni televisive.

L'incidente in cui è morto Antonio Bitonti

Bitonti aveva raggiunto la stazione a bordo della sua auto nelle prime ore del 21 agosto. Dopo l’impatto con il treno che collega Montesano a Miggiano delle Ferrovie del Sud Est, a raggiungere il luogo dell’incidente sono stati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che, dopo le operazioni di recupero, hanno trasportato d’urgenza l’uomo presso l’ospedale "Cardinale Panico" di Tricase a causa delle gravissime ferite riportate alle gambe. Ferite che non gli hanno lasciato scampo. Bitonti è stato dichiarato morto intorno alle ore 10, nonostante i tentativi disperati di salvargli la vita. Al momento le cause dell'incidenti sono al vaglio degli inquirenti e nessuna ipotesi, compresa quella del suicidio, è esclusa.