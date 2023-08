Tragedia sui binari, il cabarettista Uccio Show muore travolto da un treno Tragedia in stazione a Montesano Salentino intorno alle 7.30 di lunedì 21 agosto. È morto travolto da un treno il cabarettista Antonio Bitonti, in arte Uccio Show. Aveva 72 anni.

A cura di Stefania Rocco

È morto travolto sui binari del treno della stazione di Montesano Salentino il cabarettista Antonio Bitonti, meglio conosciuto come Uccio Show. La vittima aveva 72 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 7.30 di questa mattina. Ancora da ricostruire la dinamica della vicenda, al momento al vaglio degli inquirenti. Nessuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio, è stata ancora esclusa.

Il trasporto in ospedale e il decesso

Bitonti aveva raggiunto la stazione a bordo della sua auto nelle prime ore del 21 agosto. Dopo l’impatto con il treno che collega Montesano a Miggiano delle Ferrovie del Sud Est, a raggiungere il luogo dell’incidente sono stati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che, dopo le operazioni di recupero, hanno trasportato d’urgenza l’uomo presso l’ospedale "Cardinale Panico" di Tricase a causa delle gravissime ferite riportate alle gambe. Ferite che non gli hanno lasciato scampo. Bitonti è stato dichiarato morto intorno alle ore 10, nonostante i tentativi disperati di salvargli la vita.

La carriera di Antonio Bitonti, in arte Uccio Show

Uccio Show era un cabarettista, attore di teatro, ballerino e mimo noto principalmente nel Salento. Aveva tuttavia partecipato a diverse trasmissioni televisive nazionali, da La Corrida a Striscia la notizia, Italia’s got talent, Caduta Libera e Avanti un altro cui aveva preso parte nel doppio ruolo di cabarettista e ballerino. Coniugato e pensionato, era solito partecipare a sagre e feste di paese e non era raro vederlo improvvisare spettacoli per il pubblico immancabilmente divertito. Decine i messaggi di affetto e cordoglio destinati ai familiari o pubblicati nel ricordo della vita di Bitonti vissuta all'insegna dell'allegria. Fino all'ultimo periodo, rivelatosi particolarmente difficile per l'uomo stando a quanto suggeriscono gli amici negli ultimi post a lui dedicati.