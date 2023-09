Smarrito il gatto di Nino Frassica durante le riprese di Don Matteo: “5000 euro a chi riporta Hiro” Pare che Hiro, fedele compagno dell’attore in tutti i suoi viaggi, si sia allontanato da casa. “È il più piccolo dei nostri tre gatti”, ha raccontato la moglie Barbara ai giornalisti. “Non conosce bene la città e appena abbiamo visto che non era più a casa abbiamo subito avviato le ricerche”.

A cura di Giulia Turco

Continuano le ricerche di Hiro, il gatto di Nino Frassica disperso in Umbria, in prossimità del centro storico di Spoleto, dove l’attore si trovava per le riprese di Don Matteo. Sembra parte della sceneggiatura, ma non lo è: lo smarrimento del gatto, di razza Sacro di Birmania, ha davvero messo in allerta tutti i fan dell’attore protagonista della serie che si sono attivati per cercarlo, mossi sicuramente anche da un’invitante ricompensa promessa in cambio del suo ritrovamento.

L’annuncio di Nino Frassica e le ricerche del gatto

“Smarrito a Spoleto nel centro storico, zona Duomo, un gatto razza Sacro di Birmania, si chiama Hiro, è castrato e microchippato”, scrive l’attore in un post pubblicato su Facebook. “Se lo vedete potete chiamare i numeri … Si offre ricompensa di 5 mila euro a chi lo riporta”. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie dell’artista siciliano Barbara Exignotis, con un annuncio appeso virtualmente sulla bacheca della pagina social ‘Gatti smarriti Umbria’. Come abbia fatto a smarrirsi il piccolo Hiro proprio non si sa. In un primo momento si era pensato ad un “rapimento”, ipotesi presto smentita. Pare che Hiro, fedele compagno dell’attore in tutti i viaggi e le trasferte di lavoro, stando ai racconti della famiglia Frassica si sia allontanato da casa intorno alle 6 del mattino di mercoledì 27 settembre.

Hiro vicino all'attore in tutti i suoi viaggi

Non è l’unico felino di compagnia dell’artista. “È il più piccolo dei nostri tre gatti”, ha raccontato la moglie Barbara ai giornalisti preoccupata. “Non conosce bene la città e appena abbiamo visto che non era più a casa abbiamo subito avviato le ricerche”, ha aggiunto amareggiata. Le ricerche infatti continuano incessanti da oltre 24 ore anche nelle campagne umbre, ma finora nessuna traccia di Hiro. In un primo momento si era pensato ad un “rapimento”, ipotesi presto smentita. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di avvistamento del fatto in una zona qua vicino, ma le ricerche non hanno avuto l’esito sperato”, ha concluso la donna. “Siamo molto affezionati ai nostri animali, speriamo di ritrovare Hiro al più presto”.