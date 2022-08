Scontro social tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini: “Idiota, smettila di fare la vittima” Tommaso Zorzi e Matteo Salvini si scontrano a colpi di tweet. I social diventano terreno di campagna elettorale e il leader della Lega risponde ad un tweet rivoltogli dall’influencer che ribatte senza esitare.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Matteo Salvini e Tommaso Zorzi non c'è mai stata una grande simpatia e in più occasioni i due si sono trovati a battibeccare a seguito di esternazioni poco felici, soprattutto da parte del politico. Anche in queste calde giornate estive, che preparano al voto del 25 settembre, tutto può essere veicolo di messaggi che supportino la propaganda elettorale. Ed è così che un tweet dell'influencer rivolto al leader della Lega scatena una vera e propria polemica sui social.

Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini

Tommaso Zorzi ha espresso senza mezzi termini un'opinione inequivocabile sull'esponente del centro destra italiano, scrivendo su Twitter "Un idiota fatto e finito" con tanto di tag rivolto a Matteo Salvini. Quest'ultimo ha colto la palla al balzo e pubblicando a sua volta il tweet scrive in risposta: "Accipicchia, addirittura idiota? Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli italiani a decidere". Un assist perfetto, quindi, per avviare una campagna anche sui social dove, ormai, è terreno di dibattito quotidiano in cui i politici si rapportano con esponenti famosi in botta e risposta serrati.

Non è tardata ad arrivare la replica di Zorzi che tuona: "Ma piantala con la carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro". Lo scontro, però, si sposta anche su un altro social network, ovvero Instagram, dove Salvini aveva pubblicato esattamente lo stesso tweet a lui rivolto da Zorzi, il quale commenta sarcastico anche in questa occasione: "Dopo aver espresso più volte il tuo pensiero contro la mia libertà di essere e di amare cosa volevi? Un sonetto d’amore in endecasillabo piano? Risp sul mio" scrive l'influencer.

Gli attacchi a Giorgia Meloni

La dinamica non è differente da quella che si è consumata nelle scorse settimane tra altri personaggi noti dello spettacolo ed esponenti della politica. È il caso, infatti, di Giorgia Meloni – Elodie, in cui la cantante ha contestato apertamente il programma di Fratelli d'Italia, aggiungendo anche di avere timore per le proposte avanzate dalla leader del partito che porta avanti il "No alle lobby LGBT+, sì alla famiglia naturale". Ad Elodie si è poi aggiunta anche la cantante Giorgia che su Instagram ha pubblicato una storia piuttosto provocatoria dicendo: "Anche io sono Giorgia, ma non rompo i cog***i", a cui però non è seguita nessuna risposta effettiva da parte della leader di FdI.