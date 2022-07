“Anch’io sono Giorgia, ma non rompo i cog***oni”, sfogo della cantante contro Meloni L’artista ha pubblicato un meme nelle scorse ore in cui parodia la celebre frase della leader di Fratelli d’Italia, ironizzando sulla loro omonimia.

A cura di Andrea Parrella

Nel turbinio di una campagna elettorale lampo come quella che è iniziata da pochi giorni e che proseguirà spedita fino alla fine di settembre, il ruolo di influencer e personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica diventa fondamentale nell'arricchimento dell'agenda giornaliera. Tra i leit motiv politici più chiacchierati degli ultimi anni ce quello attribuito a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia che giocherà un ruolo di primo piano in questa corsa elettorale, c'è stato senza dubbio quel "Io sono Giorgia", oggetto di dibattito e parodie di vario tipo, nato da un discorso di Meloni risalente all'ottobre del 2019 e diventato persino il titolo del libro autobiografico della leader di Fratelli d'Italia, tradotto successivamente anche in spagnolo.

L'ironia di Giorgia

A fare ironia sull'esponente politica è stata un'altra Giorgia, quella che noi conosciamo solo come cantante, che nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram sintomo di una certa frustrazione. "Anch'io sono Giorgia, ma non rompo i coglioni a nessuno", ha scritto la cantante.

Una campagna elettorale che si preannuncia accesa, dunque, soprattutto perché si prospetta come strutturata su uno schema ben preciso, in cui a fare da opposizione a quella che pare destinata a guidare la coalizione più votata d'Italia, con serie chance di diventare la prima premier donna della storia del Paese, siano proprio artisti e personaggi pubblici che poco hanno a cha fare con la politica.

Da Elodie a Giorgia, gli attacchi a Giorgia Meloni

È il caso di Giorgia oggi, lo è stato per Elodie pochi giorni fa, con l'attacco al programma di Fratelli d'Italia e una frase sdegnata pubblicata su Twitter in riferimento ai progetti del partito guidato proprio da Giorgia Meloni: "A me sinceramente fa paura", aveva scritto l'artista sui social. Tocca capire se questo genere di uscite possa produrre un effetto positivo, spostando il consenso, o al contrario rendere ancora più forte la figura di Meloni proprio in ragione di questa ostilità nei suoi confronti.