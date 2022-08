Morgan: “Non mi candiderò alle elezioni, sto consigliando Giorgia Meloni sul suo programma” Morgan chiude ogni possibilità di vederlo alle elezioni politiche di settembre ma intervistato da Il Giornale ammette di avere contatti con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “La sto aiutando per il programma elettorale”.

A cura di Gaia Martino

Dopo essere stato inserito da Vittorio Sgarbi in una lista di papabili candidati alle elezioni politiche di settembre, Marco Castoldi alias Morgan in un'intervista a Il Giornale chiude ogni possibilità di vederlo nelle liste elettorali. L'artista già in passato disse la sua sul tema all'AGI – "Non basta avere qualcosa da dire o una visione, bisogna anche saper svolgere il duro lavoro del politico, non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell'anarchia" – oggi chiude definitivamente ogni probabilità di vederlo in politica, lasciando intendere che artisti e onorevoli appartengono a due mondi troppo diversi. Ciò nonostante, ha un legame con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a cui riserva consigli.

I consigli di Morgan a Giorgia Meloni per la campagna elettorale

Il cantante Morgan taglia corto e nega la sua candidatura alle prossime elezioni del 25 settembre ma qualcosa che lo lega alla politica c'è, precisamente con la leader di Fratelli d'Italia. Al Il Giornale, riguardo l'argomento, ha prima scherzato – "La prossima candidatura sarà a Presidente del Consiglio" – poi: "Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?", due personaggi appartenenti a un mondo lontano dai palazzi della politica. Ha confessato però di star aiutando Giorgia Meloni riguardo l'uso di alcuni vocaboli nel corso della campagna elettorale.

Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull'uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere.

Alla domanda riguardo alcuna linea politica, ha replicato: "Anche su quella, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare". Morgan continua a dedicarsi alla sua musica: sarà in radio ed è già disponibile in streaming "Battiato (mi si spezza il cuore)", un brano scritto prima che Franco Battiato morisse e che fino ad oggi non aveva mai fatto ascoltare a nessuno.