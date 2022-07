Elodie contro Giorgia Meloni: “Il programma elettorale di Fratelli d’Italia mi fa paura” La cantante torna ad attaccare la leader di Fratelli d’Italia commentando il programma elettorale della forza politica.

A cura di Andrea Parrella

Elodie torna ad esprimersi contro Giorgia Meloni. L'artista, tra le più popolari in circolazione in questo momento e, soprattutto, tra coloro che con maggior forza tendono ad esporsi politicamente, ha contestato il programma elettorale di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni.

Elodie contesta il programma di Fratelli d'Italia

Commentando su Twitter il programma della forza politica – che in questo è accreditata dai sondaggi come la prima in Italia – Elodie ha bollato senza mezzi termini la sintesi dei punti sostanziali del progetto elettorale del partito di Giorgia Meloni. "A me sinceramente fa paura", ha scritto l'artista, riprendendo un tweet che riassume i principali obiettivi che il partito si ripromette di perseguire.

"Identità sessuale e ideologia di genere", le critiche di Elodie a Meloni

Non è la prima volta che la cantante e Giorgia Meloni si lanciano strali a distanza. Rispondendo a un'intervista di alcune settimane fa, quando le elezioni del 25 settembre non erano preventivate, la cantante aveva commentato così quanto detto a Marbella dalla leader di Fratelli d’Italia in merito al tema LGBT e diritti civili: “Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei […] Non dovrebbero esserci queste distinzioni e mi spiace ci siano persone che le fanno”, aveva detto. Il riferimento era al discorso di Giorgia Meloni che sul palco dell'Andalusia aveva impostato un discorso fatto di contrapposizioni e nette distinzioni: "Sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte".

In quell'occasione Elodie aveva aggiunto: “Famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene in società, insieme”, aggiunge la cantante che racconta di essere lei stessa, in primis, parecchio arrabbiata per certe sconfitte sociali. “Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri”.