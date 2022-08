Le vacanze di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, paparazzati a Milano Marittima tra baci e carezze Il settimanale Chi, nella sua rubrica Chicche di Gossip, ha paparazzato Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani durante una romantica vacanza di coppia a Milano Marittima. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e pare che l’ex gieffino abbia recentemente raccontato di sentirsi pronto per il matrimonio.

L'amore tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi procede a gonfie vele. La coppia si sta godendo del tempo insieme, lontano dal caos della città, e sta trascorrendo una vacanza all'insegna del relax a Milano Marittima, come testimoniano gli scatti del settimanale Chi.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani in vacanza insieme

Gli occhi attenti del settimanale di Alfonso Signorini hanno immortalato Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani durante una romantica vacanza a Milano Marittima. Il ballerino (che da poco ha fatto il suo debutto anche come cantante) e il conduttore stanno trascorrendo del tempo insieme, tra baci, carezze e sguardi complici. Tutti segni di un amore che procede nella giusta direzione e che sembra ogni giorno più forte. La coppia è stata paparazzata anche a bordo di un pedalò a forma di fenicottero rosa, mentre si gode il sole e il mare.

La storia d'amore tra Zorzi e Stanzani

A fare da Cupido tra i due "Tommaso" è stata Maria De Filippi. All'epoca, Zorzi si trovava nella casa del Grande Fratello Vip (da cui poi è uscito vincitore) e non aveva idea di chi fosse Stanzani, ballerino nell'edizione dello scorso anno di Amici. "Quando lui ha iniziato a fare Amici, io ero dentro la casa. Non potendo vedere Amici, non potevo sapere chi fosse. Quando sono uscito dal Grande Fratello sono andato alla corte di Maria De Filippi", ha raccontato il vincitore del GF nel corso di un'intervista a Verissimo.

Nel tempo il loro amore è diventato sempre più forte e solo qualche mese fa hanno festeggiato il loro primo anniversario, segnando un importante traguardo in una relazione che procede a gonfie vele. E, come ricorda il settimanale Chi, Zorzi ha da poco dichiarato di sentirsi pronto per il matrimonio. Forse ancora presto per parlarne con certezza, ma pare che non sia nemmeno una strada da escludere totalmente, anzi.