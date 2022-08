Tommaso Stanzani contattato per il GFVip, ma la relazione con Zorzi lo potrebbe frenare Il coinvolgimento di Tommaso Zorzi sarebbe inevitabile nelle dinamiche del reality e non solo Stanzani non sarebbe disposto a condividere molto della sua vita privata, ma la sua dolce metà ha da tempo preso una strada nettamente diversa rispetto ai programmi Mediaset.

Tommaso Stanzani è stato preso in considerazione per il prossimo Grande Fratello Vip. Anche il ballerino, ex concorrente di Amici e fidanzato di Tommaso Zorzi è dunque nella lista di nomi contattati da Alfonso Signorini per la nuova edizione, ma il fatto che la sua dolce metà sia stato protagonista del reality nel 2021 non sembra avergli giovato più di tanto. Ecco per quale motivo.

Tommaso Zorzi è lontano da Mediaset

Eppure sarebbero in tanti a volere il ballerino dentro la casa, sia perché Tommi è da sempre un personaggio restio al gossip, sia per rivedere ancora protagonista del piccolo schermo di Canale 5 Tommaso Zorzi. Al momento, però, il conduttore ha preso una strada completamente diversa rispetto ai programmi Mediaset e dalla prossima stagione sarà protagonista dello show di Discovery Tailor Made. Un suo coinvolgimento nelle dinamiche del reality sarebbe però inevitabile, ecco perché probabilmente l’ipotesi resterà irrealizzabile. “Ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti”, ha racconto Stanzani in un’intervista a Superguidatv.

Stanzani dubbioso all'idea di mostrare la sua vita privata

“Ho fatto subito presente di non sapere se sarei stato in grado di fare un reality”, ha continuato Stanzani. “So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo In altri contesti non mi sentirei a mio agio e avrei anche timore che il privato possa essere spiattellato al pubblico”, ha spiegato. “La mia relazione con Tommaso è pubblica, ma non condivido tanto della mia relazione, preferisco la riservatezza”. Sul fronte della sua vita sentimentale il ballerino ha chiarito che al momento è presto per fare passi importanti. “Il matrimonio? Ora come ora non ci penso. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Per fare un passo così importante bisogna prima sistemarsi”.