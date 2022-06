Tommaso Zorzi conduce Tailor Made-Chi ha la Stoffa?, il primo talent dedicato alla sartoria Tommaso Zorzi conduce “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”, il nuovo show dedicato al talento sartoriale italiano. Una nuova sfida, sempre su Discovery +, che vedrà dieci concorrenti contendersi il titolo a partire dal 28 giugno.

Arriva il primo talent show dedicato alla sartoria, si tratta di "Tailor Made- Chi ha la stoffa?", lo show esclusiva in su Discovery + che ricalca il già noto format inglese "The Great British Sewing Bee" prodotto dalla BBC, la cui produzione italiana è stata affidata a Blu Yasmine per Warner Bros. Al timone di questa nuova avventura televisiva c'è Tommaso Zorzi, che avrà il compito di accompagnare il pubblico in questa sfida tra i dieci migliori sarti d'Italia, scelti tra centinaia di aspiranti concorrenti. Arriva sulla piattaforma dal 28 giugno.

La nuova sfida di Tommaso Zorzi

Dopo il successo di Drag Race, arriva per Tommaso Zorzi una nuova sfida che lo vede alla conduzione di uno show che mira ad elogiare il talento italiano nell'arte sartoriale, che si affianca all'idea della moda completamente Made in Italy. Al suo fianco ci saranno due giudici d'eccezione, ovvero Elide Morelli, che dal 1967 al 2021 è stata sarta della maison Valentino, raggiungendo il titolo di sarta premiere e Cristina Tardito che ha collaborato con le maison più famose al mondo in veste di direttore creativo e che ha poi creato il brand di successo Kristina Ti. Saranno loro, quindi, a dover giudicare i capi confezionati dai concorrenti e stabilire chi tra loro riesce a coniugare alla perfezione passione e talento.

I dieci concorrenti

Da sin Cira, Iris, Giovanni, Alessandra, Elisa Daniele. Seduti da sx: Gianluca, Lia, Nagu, Tommaso

Sono ben dieci gli aspiranti vincitori del titolo di Miglior Sarto di Tailor Made, che si aggiudicherà uno stage presso un’azienda leader della moda Socia di Altagamma, la Fondazione che riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana. Il vincitore avrà in donazione anche tutta l'attrezzatura necessaria per aprire il suo atelier e una fornitura di tessuti con la quale realizzare la sua prima collezione. Ecco chi sono i dieci concorrenti:

Alessandra: 61enne bolognese, ha lavorato in alcune aziende di maglieria, ma poi ha cambiato completamente occupazione, non abbandonando mai la sua passione per il cucito.

Cira: 41enne napoletana, innamorata dei suoi figli e delle sue 5 macchine da cucire. Sogna di aprire un laboratorio di abiti da cerimonia

Daniele: 35 anni romano, dopo un periodo a Londra, ha frequentato i corsi di cucito dell’Università della Terza Età, trovando la sua strada

Elisa: 38enne veneta, da sempre appassionata di moda. Ha iniziato da giovane a lavorare come venditrice in negozi di lusso, arrivando a ricoprire posizioni di grande responsabilità.

Gianluca: 29 anni di Brindisi, ma da dieci a Torino. Cuce in continuazione, con qualche pausa per dedicarsi a lunghe passeggiate e andare a mostre d’arte.

Giovanni: 46 anni siciliano, ama dipingere e scrivere, soprattutto poesie. Si esprime in maniera particolare attraverso i suoi capi.

Iris: 18 anni della Brianza, è una studentessa di moda che non esce mai senza un trucco coordinato ad abiti e accessori, perché l’estetica per lei è fondamentale.

Lia: 28enne vietnamita, laureata in economia a Londra, si è trasferita a Milano per studiare un corso di moda. Sogna di occuparsi dei costumi per serie tv.

Nagu: 24 anni indiano d'orgine, modenese d'adozione. Ha iniziato a cucire da ragazzino, per poi iscriversi ad una scuola di moda.

Tommaso: 21enne trentino. Studiando scienze motorie ha avuto un’illuminazione: il corpo umano è composto da fili, questo gli ha dato una forte ispirazione per abbandonare quel tipo di studi e dedicarsi invece alla moda