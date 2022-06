Tommaso Zorzi torna dallo psicologo: “Riconoscere di avere un problema è l’unico modo per curarlo”

Tommaso Zorzi ha deciso di tornare nello studio del suo psicologo: “Sento di averne bisogno” e ha invitato tutti a non vergognarsi di chiedere aiuto.

Tommaso Zorzi è tra i volti noti che tentano di sensibilizzare sull'importanza del prendersi cura della salute mentale. Il conduttore è al timone di tre programmi targati Real Time: Questa è casa mia!, Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Drag Race Italia. Di recente, sui social, ha spiegato di stare vivendo un periodo complesso, in cui i suoi problemi con l'ansia sono tornati a farsi sentire. Nel programma di R101, Facciamo finta che, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Zorzi ha dichiarato che è pronto a tornare dallo psicologo.

Tommaso Zorzi ha dichiarato che bisognerebbe spingere le persone a prendersi cura della loro salute mentale. Lui stesso, ora che sente di averne di nuovo bisogno, non esiterà a tornare nello studio del suo psicologo:

"Riconoscere di avere un problema è l'unico modo per curarlo. Anzi, bisognerebbe incentivare le persone a essere più autoanalitiche e a rendersi conto di quando c'è più bisogno. Io sono stato molte volte dallo psicologo, poi ci sono stati momenti nei quali ho sentito di non averne più bisogno. Ora però sento di averne ancora bisogno e da settimana prossima tornerò dallo psicologo".

Dopo Lorenzo Fragola, che nei giorni scorsi ha parlato dei suoi attacchi di panico, anche il conduttore, opinionista e influencer ha rimarcato quanto sia sbagliato vergognarsi solo perché si ha bisogno di aiuto. Tutti dovrebbero giungere alla consapevolezza che la salute mentale non va mai messa in secondo piano rispetto a quella fisica. E uno psicologo può concretamente aiutarci:

"Lo psicologo deve essere uno strumento che uno usa, non una vergogna. La salute fisica di una persona va considerata non solo dal fatto che abbia un bel fisico in costume da bagno, ma dal fatto che si prenda cura del suo corpo e del suo cervello”.