Tommaso Zorzi pretende le scuse di Andrea Pucci, il comico se la ride: “Che noia le polemiche” Andrea Pucci, dopo la polemica scoppiata per la battuta su Tommaso Zorzi, replica con un meme su Instagram.

A cura di Daniela Seclì

Ha fatto discutere una battuta che Andrea Pucci ha fatto nel suo spettacolo e che tira in ballo Tommaso Zorzi. Nei giorni scorsi, il conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa? ed ex vincitore del Grande Fratello Vip, ha detto di aspettarsi le scuse del comico, ma da parte di Pucci nessun passo indietro, né l'intenzione di spiegare perché ritenga giusto fare battute simili.

Andrea Pucci risponde alle polemiche con un meme

Da quando è scoppiata la polemica, Andrea Pucci si è limitato a disattivare la possibilità di commentare i suoi post su Instagram. Raggiunto da Fanpage.it, ha fatto sapere tramite il suo staff di non avere intenzione di commentare la vicenda, né ha voluto specificare se eviterà in futuro di riproporre nel suo spettacolo, la battuta su Tommaso Zorzi. In queste ore, tuttavia, ha pubblicato nelle Instagram Stories un meme che ritrae Papa Giovanni Paolo II mentre sbadiglia. E ha accompagnato l'immagine con la scritta: "Che noia le polemiche ahahahahahaha".

La battuta di Pucci che ha fatto infuriare Zorzi

La battuta di Andrea Pucci che ha causato la reazione di Tommaso Zorzi è stata la seguente: "I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stron*o in due, se sei ancora più stron*o in gola, se sei Zorzi in c**o". Il ventisettenne ha chiarito: "Pucci mi deve delle scuse", aggiungendo che se lui si azzardasse a fare una battuta sulla moglie del comico, verrebbe subito redarguito. Pretende, dunque, che si porti lo stesso rispetto quando si parla di lui o della comunità LGBTQQIA+ in generale: