Francesco Oppini presenta la nuova fidanzata Francesca a Tommaso Zorzi, a cena con le dolci metà È Tommaso Stanzani a pubblicare su Tik Tok il video di un momento di gioco durante la cena rivelando così la presenza di tutti gli invitati. Al fianco di Oppini c’è anche Francesca Viverit, la sua nuova fidanzata dopo la rottura con Cristina.

A cura di Giulia Turco

Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che, nonostante non si possa dire siano amici per la pelle, sono tornati ad avere un buon rapporto. Lo dimostra il fatto che i due ex gieffini abbiano organizzato una bella cena di famiglia comprendendo anche le rispettive dolci metà. Alla tavolata non manca Francesca, la nuova fidanzata di Oppini al suo fianco da qualche mese dopo la rottura dalla storica compagna Cristina.

Cena di famiglia per Tommaso Zorzi e Oppini

È Tommaso Stanzani a pubblicare su Tik Tok il video di un momento di gioco durante la cena rivelando così la presenza di tutti gli invitati. C’è anche Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso e la mamma. La tavolata si diverte a riproporre un gioco che per loro è stato un po’ il tormentone dell’estate, ovvero “Bevi uno shot senza fare nessuna espressione”. Francesco Oppini sta al gioco divertito e così anche la ragazza bionda al suo fianco, dimostrando che tra lui e l’amico Tommaso le acque si sono decisamente placate. È proprio nel corso di questa estate 2022 che Francesco Oppini sembra aver ritrovato il sereno.

Chi è Francesca Viverit la nuova fidanzata di Francesco Oppini

Al suo fianco c’è una nuova ragazza con la quale ha deciso di uscire allo scoperto. Si tratta di Francesca Viverit, studentessa di legge all’Università di Milano, che è lontana dal mondo dello spettacolo. “E poi arriva lei”, ha scritto Oppini a corredo di una delle loro prime testimonianze sui social, un breve video mentre cammina mano nella mano con Francesca, dopo una giornata trascorsa in famiglia. Pare infatti che l'ex gieffino abbia già presentato la nuova fidanzata ad alcuni parenti, segno di una relazione ormai consolidata. Era appena giugno quando l’opinionista sportivo si lasciava alle spalle la sua storia d’amore con Cristina Tomasini, la fidanzata che aveva fatto conoscere anche al pubblico del Grande Fratello Vip, nonostante le cause della rottura non siano mai state chiarite.