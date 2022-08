Francesco Oppini esce allo scoperto con Francesca, le prime foto social con la nuova fidanzata Nella vita sentimentale di Francesco Oppini è tornato il sereno: l’ex gieffino ha mostrato sui social la nuova fidanzata, che sembrerebbe frequentare ormai da diversi mesi. La ragazza in questione si chiama Francesca Viverit ed è lontana dal mondo dello spettacolo.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Oppini ha una nuova fidanzata. Dopo la fine della relazione con Cristina Tomasini, il figlio di Alba Parietti ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è uscito allo scoperto e ha mostrato sui social la sua nuova fiamma. La ragazza in questione si chiama Francesca Viverit ed è lontana dal mondo dello spettacolo.

Francesco Oppini esce allo scoperto con la nuova fidanzata

A far pensare che nella vita dell'ex gieffino fosse tornato il sereno era stato uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram mesi fa: una ragazza, Francesca il suo nome, che teneva in braccio il suo gatto con lo sfondo di casa. Indizio secondo alcuni inequivocabile, ma sul quale il diretto interessato aveva preferito non esporsi, rimandando i gossip al mittente.

Alcuni scatti pubblicati da Francesco Oppini nelle ultime settimane

Negli ultimi mesi però le prove si sono fatte sempre più chiare, da alcune feste in piscina dove sono comparsi insieme fino agli ultimi scatti che non lasciano spazio a dubbi. Circa una settimana fa, Oppini ha pubblicato un breve video mentre cammina mano nella mano con Francesca, dopo una giornata trascorsa in famiglia. Pare infatti che l'ex gieffino abbia già presentato la nuova fidanzata ad alcuni parenti, segno di una relazione ormai consolidata. Poi le recenti stories al mare, che lo mostrano in vacanza a Riccione con alcuni amici e anche con Francesca. "E se poi arriva lei", ha scritto ad accompagnare il tenero scatto in riva al mare.

Chi è Francesca Viverit, nuova fidanzata di Francesco Oppini

Francesca Viverit e Francesco Oppini (foto via Instagram)

Si chiama Francesca Viverit la nuova fidanzata di Francesco Oppini. Di lei non si hanno molte informazioni dal momento che è lontana dal mondo dello spettacolo, mai apparsa in tv, e ha il profilo Instagram privato. Stando a quanto si legge nella sua breve biografia social, studia Scienze dei Servizi Giuridici all'Università Statale di Milano e abita a Basiglio, in provincia di Milano. In passato è stata una nuotatrice a livello agonistico e anche istruttrice di nuoto, come si legge su Facebook.